À l’image du COB et de l’USC Kita qui s’affronteront lors de la dernière journée pour une place au carré d’as pour les Verts, (les Kitois étant déjà éliminés) les équipes attendent avec impatience la reprise de la compétition qui a été suspendue à cause du Covid-19

Alors qu’il ne reste qu’une journée avant la fin de la première phase du championnat national et que l’incertitude plane sur la reprise de la compétition, à cause de la pandémie du Covid -19, les équipes du bas du tableau ont déjà le regard tourné vers les play-offs. Il s’agit des quatre derniers des poules A et B qui s’affronteront dans un mini-championnat à l’issue duquel, six formations seront reléguées en deuxième Division. D’ores et déjà, on connaît le nom de quelques équipes qui participeront aux play-offs, appelés par certains le championnat des mal classés. Dans la poule A, on retrouve l’AS Performance (12è, 13 points), le Mamahira de Kati (11è, 15 points) et l’Avenir de Tombouctou (10è, 19 points). Le Sonni de Gao (9è), l’ASB (8è) et le Nianan de Koulikoro (7è) sont en sursis et seront fixés sur leur sort à l’issue de la dernière journée (si le championnat reprend).

Dans la poule B, l’US Bougouni (11è, 11 points), l’AS Sabana (10è, 11 points) et le CSK (9è, 17 points) disputeront les play-offs, quels que soient les résultats de la dernière journée, alors que l’Asom et l’AS Black star (21 points chacun) peuvent sauver leur tête, lors de l’ultime journée de la compétition. Pour ce faire, ces deux formations sont condamnées à gagner mais elles peuvent également compter sur une défaite de leurs concurrentes directes pour sauver leur peau. Beaucoup d’incertitudes pour la dernière journée du championnat, mais pour le moment, rien n’indique que la compétition reprendra et ira à son terme. Certes, les activités sportives et les regroupements de personnes (plus de 50 personnes, ndlr) ont été interdits par les autorités pour une période de 21 jours, à compter du 19 mars, mais au rythme actuel de la propagation du coronavirus à travers le monde, il y a fort à parier que les mesures de prévention seront prolongées, voire renforcées dans les semaines à venir.

