La FIFA confirme avoir été saisie par les Fédérations béninoise et sud-africaine et examinera les requêtes à compter du 23 novembre.

S’estimant lésés, le Bénin et l’Afrique du Sud ont déposé des réclamations auprès de la FIFA, suite à leurs rencontres de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, face respectivement à la RDC (2-0) et au Ghana (1-0). Par des courriers envoyés aux Fédérations concernées, la commission de discipline de la FIFA confirme avoir été saisie et demande aux parties congolaise et ghanéenne de soumettre les commentaires et documents qu’elles estimeraient nécessaires pour défendre leurs points de vue. Les instances concernées ont jusqu’au 20 novembre pour le faire. Les réclamations seront soumises à la commission pour examen et décision le 23 novembre prochain.

Par: beinsports.com

Commentaires via Facebook :