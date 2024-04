Les matchs des demi-finales des compétitions interclubs de la Caf étaient prévus pour le week-end passé. Sur les quatre rencontres, seule une victoire a été enregistrée au compte de l’Espérance de Tunis en Ligue des Champions. En Coupe de la Confédération, l’opposition USM Alger-R.S Berkane s’est terminée en queue de poisson tandis que le duel des Maliens n’a pas connu de vainqueur entre Fily Traoré et Aliou Dieng.

L’affiche de la finale de la Ligue africaine des champions et celle de la Coupe de la Confédération seront bientôt connues avec la tenue des rencontres des demi-finales des deux compétitions phares interclubs de la Caf. En Ligue des champions, l’Espérance de Tunis a fait un grand pas vers le bouquet final après avoir disposé de Mamelodi Sundowns sur le score de 1-0 grâce à une réalisation de son Brésilien Yan Sasse. Une réalisation qui est le résultat de la domination du club tunisien face à son homologue sud-africain, explique la Caf : « Plus appliqués, les Tunisiens sont les premiers à se montrer dangereux avec cette frappe de Rodrigues. Quelques minutes plus tard c’est au tour des Sud-africains de s’illustrer avec le tir de Marcelo Allende capté par Mamish. Aubrey Modiba pense avoir donné l’avantage à son équipe mais son but est refusé par le corps arbitral pour une position de hors-jeu. Une alerte pour les hôtes du match qui sonnent la révolte. À la 41e minute, Yan Sasse marque après avoir dribblé le gardien sud-africain Ronwen Williams. Un avantage précieux que les hommes de Miguel Cardoso vont conserver jusqu’à la fin. Avec cette première manche empochée, les Tunisiens iront la semaine prochaine en Afrique du Sud avec l’envie d’arracher leur qualification. »

Dans le duel des Maliens entre le Tout Puissant Mazembe de la R.D Congo et Al Ahly d’Egypte, il n’y a pas eu de vainqueur entre l’attaquant Fily Traoré et le milieu de terrain Aliou Dieng. « Deux grandes formations, un jeu alléchant mais pas de buts 0-0 entre le Tout Puissant Mazembe et Al Ahly dans cette rencontre de demi-finale de la Ligue des Champions », a apprécié la Caf. Tout se jouera donc lors du match retour prévu le week-end prochain au Caire.

En Coupe de la Confédération, malgré une nette domination face au néophyte club ghanéen, le Zamalek n’a pas pu l’emporter devant Dreams FC du Ghana. Malgré leur bonne volonté, les Chevaliers Blancs qui ont eu les meilleures occasions du match ont manqué de tranchant. Bien que dominés, les Ghanéens ont donné quelques frissons aux Egyptiens. « Dès le début du match, Zamalek exerce une forte pression; Shikabala, Mostafa Shalaby et Ahmed Hamdi sont à deux doigts d’ouvrir le score en première mi-temps. Solomon Agbasi, le gardien de Dreams, reste vigilant et repousse tous les assauts offensifs de Shikabala et de Travis Mutyaba. De plus en plus à l’aise, les Ghanéens prennent les rênes du jeu au fil du match et se rapprochent des cages égyptiennes à l’image de la frappe de John Antwi, bien bloquée par l’impressionnant Hossam Abdelmaguid. Ibrahima Ndiaye fait trembler la barre transversale en fin de match, mais Zamalek n’a pas réussi à trouver la faille dans l’arrière-garde ghanéenne, qui s’est montrée intraitable», tel est le résumé de la rencontre par la Caf.

En ce qui concerne l’autre demi-finale entre l’USM Alger et la RS Berkane du Maroc, elle n’a pas eu lieu. « L’affaire sera portée devant les instances compétentes », a juste fait savoir la Caf avant de présenter ses excuses aux sponsors, partenaires TV et aux supporters, « pour les désagréments causés ».

Sur quatre matchs de demi-finale programmés, une seule victoire a été enregistrée sur le score étriqué de 1-0. Ce qui augure de bons matchs retours pour l’obtention des tickets des finales des deux compétitions phares interclubs du continent.

