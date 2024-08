Competitions interclubs africaines : Week-end foot à Bamako

En attendant la Super Coupe prévue en septembre, la saison sportive de la Confédération africaine de football (Caf) s’ouvre ce week-end, plus tôt que prévu avec les rencontres allers du tour préliminaire de la Ligue des champions et celui de la Coupe de la Confédération. A cette occasion, le Djoliba AC se rend au Cameroun où il affronte, ce samedi 17 août, les Red Stars de la République Centrafricaine (15 h GMT) en match délocalisé comptant pour la Ligue des champions. Au même moment, trois rencontres délocalisées se disputeront au Stade du 26-Mars de Bamako, tout au long du week-end, par des clubs des pays voisins.

Champion du Mali, le Djoliba AC effectue son entrée en lice aux compétitions interclubs de la Caf ce samedi 17 août à Douala où il croisera le fer avec les Red Stars de la République Centrafricaine. Cette rencontre délocalisée au Cameroun, pour faute de stade homologué par la Caf en RCA, est prévue pour 15h GMT en attendant la manche retour prévue une semaine plus tard à Bamako. En cas de succès pour le prochain tour à l’issue de cette double confrontation, les Rouges de Bamako affronteront le vainqueur du match entre CD Mongomo de la Guinée Equatoriale et Asko de Kara du Togo, au 2e tour.

De son côté, le Stade malien de Bamako, vainqueur de la Coupe du Mali, a été exempté de ce tour préliminaire de la Coupe de la Confédération après avoir atteint les quarts de finale de ladite compétition lors de la saison passée. A la prochaine étape, prévue pour les 13-15 septembre (aller) et 20-22 septembre (retour), les Blancs de Bamako seront opposés au vainqueur de l’opposition entre Paynesville FC du Liberia et Fovu de Baham du Cameroun.

Outre les clubs maliens, ceux des pays voisins seront également à l’honneur à Bamako. En effet, les champions de Guinée (Milo FC) et celui du Burkina Faso (AS Douanes) recevront, en matchs délocalisés, respectivement le FC Nouadhibou (Mauritanie) et le Coton FC du Bénin ce vendredi et samedi à 16 h GMT. Ce week-end foot se poursuivra le dimanche 18 août avec la réception de l’Etoile Filante (Burkina Faso) par le Hafia FC de Guinée en match aller de la Coupe de la Confédération (16 h). Toutes ces rencontres sont prévues au Stade du 26-Mars de Bamako.

Pour ce qui est du format de la compétition, il a été rappelé, par la Caf, que le deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération reste annulé : “Par conséquent, les équipes éliminées au second tour de la Ligue des champions ne seront plus reversées en Coupe de la Confédération. Les clubs qui se qualifient pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération passeront directement à la phase de groupes de la compétition”.

C’est avec enthousiasme que la Caf a annoncé le top départ de ses compétitions interclubs de la nouvelle saison après un précédent exercice satisfaisant : “Le coup d’envoi de la saison 2024/25 des compétitions interclubs de la Caf sera donné ce vendredi 16 août ; ce qui marque ainsi le début officiel de la course vers la suprématie continentale. La Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération, qui ont connu un dénouement heureux la saison dernière, reviennent sur le devant de la scène avec des tours préliminaires dès ce weekend. Malgré le fait que les deux compétitions n’en soient qu’à leurs prémices, les passionnés de football africain peuvent s’attendre à des rencontres de haut niveau. Les clubs de tout le continent mettront tout en œuvre pour se qualifier pour le deuxième tour, et finalement pour la phase de groupes des deux compétitions respectives. Les rencontres aller se dérouleront du 16 au 18 août, tandis que les matchs retour sont prévus du 23 au 25 août 2024. Le 2e tour préliminaire se jouera du 13 au 15 septembre pour la manche aller et du 20 au 22 septembre pour la manche retour, ce qui permettra de finaliser le processus du tirage au sort des phases de groupe”.

Par ailleurs, l’instance dirigeante du football africain a rappelé que les 12 meilleures équipes du classement Caf, parmi lesquelles le champion en titre de la Ligue des Champions Al Ahly (Égypte) et le finaliste de la dernière édition Espérance (Tunisie), sont exemptées du premier tour éliminatoire et que le même système s’applique à la Coupe de la Confédération, où douze clubs participants, dont le tenant du titre Zamalek, sont dispensés du premier tour.

Alassane Cissouma

