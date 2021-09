Compétitions interclubs : Le Binga rassurant, le Stade méfiant

Pour le compte du tour préliminaire aller des compétitions interclubs, les représentants maliens enregistrent des résultats satisfaisants. Si le Binga FC s’est montré rassurant en battant Breweries FC 3-0, le Stade malien qui est allé battre l’AS Sobabel par le minimum d’un but à zéro devrait se méfier du club burkinabé au match retour.

Pour son baptême du feu en tour préliminaire aller de la Coupe de la Caf, disputé ce samedi 11 septembre au stade Modibo Keïta, le Binga FC, club de deuxième division malienne, s’est montré rassurant face au club libérien de Breweries FC. A peine la 15ème minute de jeu, le finaliste malheureux de la Coupe du Mali ouvre le score par Siaka Diaby. Pratiquant un jeu technique, contrairement à son adversaire qui joue plus physiquement, le Binga FC marque un deuxième but par Kassoum Coulibaly. Dominant de plus en plus le club libérien, le Binga FC inscrit un troisième but à la 81ème minute, suite à une charge du portier libérien sur Youssouf Coulibaly, l’arbitre accorde un pénalty que le même Youssouf Coulibaly exécute. Comme si cela ne suffisait pas, le capitaine libérien est expulsé pour un carton rouge. Il ne pourra pas prendre part au match retour prévu à Monrovia.

Avec ce large succès de 3-0 à domicile, le Binga FC rassure ses supporters en vue du match retour. Le match retour est prévu pour ce 19 septembre dans la capitale libérienne.

Pendant que Binga FC recevait ce samedi à domicile le FC Breweries du Libéria, le Stade malien de Bamako, en déplacement à Yaoundé, affrontait le club burkinabé de l’AS Sonabel qui avait choisi le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé pour disputer son match du tour préliminaire aller de la Ligue des champions. Cela, compte tenu de la non-homologation du stade du 4 août. Le champion du Mali s’impose par le minimum d’un but à zéro. L’unique but des Blancs de Bamako est l’œuvre d’Abdramane Traoré, à la 22ème minute. Un résultat plus ou moins satisfaisant mais le Stade malien devrait tout au plus se méfier de l’équipe championne du Burkina Faso, en vue du match retour prévu au Stade Modibo Keïta qui a été homologué à présent par la CAF.

Avec à sa tête un entraîneur expatrié, un Français, et un effectif remanié à cause du départ de ses nombreux cadres, le Stade ambitionne de faire mieux que les autres années.

Almihidi Touré

