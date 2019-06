En prélude à l’organisation de la coupe d’Afrique de Bras de fer prévue le 14 juillet prochain au Mali, la confédération africaine de la discipline a dépêché une mission de supervision pour s’enquérir des lieux de la compétition et de l’état des hôtels et de la sécurité. Conduite par son secrétaire général, Julien Boumsong, cette mission lui a permis de s’assurer que toutes les conditions sont réunies pour la tenue de cette compétition. Pour conforter cette assurance, le secrétaire général a été reçu par le ministre de la jeunesse et des sports et le Directeur exécutif du comité national olympique et sportif du Mali. Tous ont rassuré l’hôte de la confédération. Et Julien de remercier les autorités de leur assurance et de constater que le Mali est bel et bien un pays fréquentable contrairement à ce qu’on pense à partir de l’extérieur. Une vingtaine de pays sont attendus pour

Saïd

