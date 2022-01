Accroché, le Cameroun assure la première place du groupe A devant un Cap-Vert encore en vie dans la course à la qualification (1-1). Également tenu en échec par l’Éthiopie (1-1), le Burkina Faso se qualifie sans vraiment briller.

Suite et fin du suspense dans le groupe A de cette Coupe d’Afrique des Nations. Après ses victoires contre le Burkina Faso, lors du match d’ouverture (2-1), puis contre l’Éthiopie (4-1), le Cameroun souhaitait assurer la première place et terminer avec les neuf points devant son public. Conceição alignait donc son équipe type avec Toko Ekambi et Aboubakar, meilleur buteur de la CAN avec quatre réalisations. Mais les Lions indomptables devaient se défaire d’un Cap-Vert désireux de se qualifier pour la phase finale.

Et les Camerounais se montraient rapidement les plus dangereux. D’abord, sur une frappe de Ngadeu captée par Vózinha (8e), puis après une reprise d’Aboubakar, parti bien au-dessus du but capverdien (17e). Et à la suite d’un coup-franc mal renvoyé par la défense des Tubarões Azuls, Aboubakar, encore lui, pouvait loger le ballon dans la droite du but pour ouvrir le score (1-0, 39e). Malgré une lourde frayeur avant la pause, évitée de justesse par Moukoudi (44e), les Lions indomptables sécurisaient la première place du groupe.

Le Burkina Faso s’est fait peur

Mais en seconde période, les joueurs du Cap-Vert démarraient fort et trompait un Cameroun trop attentiste. D’une Madjer, Rodrigues pouvait parfaitement conclure une belle action collective et égaliser (1-1, 54e). Et alors qu’ils auraient même pu hériter de la première place du groupe en cas de victoire, les Capverdiens obtiennent un point très important dans la course à la qualification, puisqu’ils peuvent encore être parmi les meilleurs troisièmes. Accroché, le Cameroun n’a pas réalisé une belle seconde période, mais le pays organisateur assure sa première place.

Dans l’autre rencontre de ce groupe A, le Burkina Faso avait l’occasion de facilement assurer la qualification contre l’Éthiopie. Les Étalons ouvraient d’ailleurs le score sur un joli lob de Bayala en début de rencontre (1-0, 24e), mais à la suite d’un penalty concédé en deuxième période, Kebede permettait à l’Éthiopie d’égaliser et de mettre en danger le Burkia Faso dans cette course à la qualification. Dans la douleur, les Burkinabés accrochent tout de même la deuxième place du groupe, grâce à la différence de but particulière et leur victoire contre le Cap-Vert. Rendez-vous en huitièmes de finale.

