Auteur d’une prestation éblouissante, Djigui Diarra a fait de son mieux pour son club en finale retour de la Coupe de la Confédération, samedi. Malgré un penalty arrêté par le portier des Aigles du Mali, désigné homme du match, son club tanzanien de Young Africans n’a pas pu remporter le trophée bien que vainqueur par 1-0 de l’USM Alger.

Malgré sa défaite de 1-0 face au Young Africans en manche retour de la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF, le samedi passé, le club algérien décroche le trophée grâce à la règle des buts marqués à l’extérieur, après s’être imposé 2-1 en Tanzanie au match aller.

Avant ce déplacement pour la manche retour de la finale de la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF, Yanga avait remporté ses trois derniers matches à l’extérieur face au TP Mazembe, River United Football Club et Marumo Gallants. Devant les 60 000 supporters mobilisés au Stade du 5 juillet 1962, le club tanzanien a réédité cette tendance. Mais sa victoire 1-0 grâce à un but sur penalty de Shabani s’est avérée insuffisante pour décrocher le sacre puisqu’il avait été battu à la maison lors de la manche aller sur le score de 2 buts à 1.

L’USMA qui s’impose grâce à la règle des buts marqués à l’extérieur s’adjuge son tout premier trophée continental. Elle avait déjà échoué en finale de la Ligue des Champions de la CAF en 2015 face aux Congolais du Tout Puissant Mazembe. Le club d’Alger entre aussi dans l’histoire comme le tout premier club algérien à remporter la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF. « Conscients du retard à rattraper, les Young Africans démarrent la rencontre pied au plancher, assiégeant la moitié de terrain algérienne. Une pression très vite récompensée par un penalty obtenu à la 5ème minute suite à une faute de Radouani sur Musonda dans la surface. L’occasion est transformée par Wadol Djuma Shabani qui prend le portier Oussama Benbot à contre-pied (7e). Les Tanzaniens ont ensuite musclé le jeu et fermé les espaces pour empêcher la réaction de l’USMA qui doit attendre la demie heure de jeu pour s’offrir une première occasion franche, une tête piquée de Mahious à la réception d’un centre de Bousseliou qui passe tout près du poteau de Djigui Diarra (30e). Derrière, l’USMA va subir un nouveau frisson. Il a fallu un retour héroïque d’Adem Alilet pour stopper in extremis la course de Fiston Mayele vers les buts (34e). Servi au milieu des deux défenseurs centraux algériens, l’attaquant Congolais réussit à s’amener le ballon d’un contrôle de la poitrine et s’apprête à conclure l’action lorsque surgit son vis-à-vis. Le superbe arrêt de Djigui Diarra (45+3) sur une frappe clinique de Bousselieu permet aux Tanzaniens de maintenir leur petite avance à la pause. L’USMA revient des vestiaires avec de bien meilleures intentions. Leur légère domination est concrétisée par un penalty obtenu par Orebonye fauché par Abdallah Hamad dans la surface (56e). Auteur d’une mauvaise relance au départ de l’action qui aboutit à cette faute dans la surface, le portier Djigui Diarra repousse le tir du capitaine Zineddine Belaid mais aussi la reprise de Mahious qui a bien suivi le ballon (59e) Entré à la place de Bousseliou, Abdelfetah Belkacemi manque aussi sa reprise de volée à la réception d’une belle offrande dans la surface (86e). A défaut d’obtenir l’égalisation, l’USMA a réussi à maintenir ce score qui leur restait favorable sur l’ensemble des deux matches », a ainsi résumé la rencontre la CAF.

A noter qu’avec 56 ballons touchés, 29 passes réussies et 5 arrêts pour un penalty arrêté, Djigui Diarra a été logiquement désigné par les experts de la CAF « Homme du match ».

A Cissouma

Commentaires via Facebook :