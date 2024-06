Le tirage au sort de la Coupe du monde de Futsal n’a pas été clément pour les trois représentants africains. A la présente édition prévue en Ouzbékistan en septembre, les porte-étendards du continent ont hérité du lourd.

Le tirage au sort du Mondial de Futsal, effectué le dimanche 26 mai, a déterminé la composition des six poules du tournoi. Au total, ce sont 24 équipes qui y participeront. A l’issue du tirage au sort, chacune des formations qualifiées a été fixée sur l’identité de ses premiers adversaires. Le Maroc, la Libye et l’Angola sont les trois représentants africains à la compétition. Après l’exercice hasardeux, le moindre que l’on puisse dire est que le hasard ne leur a pas fait de cadeaux en tout cas sur le papier.

Champion d’Afrique en titre, le Maroc a hérité d’un groupe E composé du Portugal, champion d’Europe et du Panama, champion d’Amérique du Sud en plus du Tadjikistan. De son côté, la Libye aura fort à faire avec le double vainqueur du titre mondial. Il s’agit de l’Espagne, vainqueur à deux reprises de la compétition. Dans ce groupe D, l’on retrouve également la très sérieuse équipe du Kazakhstan ainsi que la néophyte formation de la Nouvelle-Zélande. En ce qui concerne l’Angola qui connait sa 3e Coupe du monde, il est opposé à l’Argentine, détentrice du trophée mondial, à l’Ukraine et à l’Afghanistan, dans le groupe C.

En jetant un regard rétrospectif et en se prononçant sur le potentiel des équipes participantes, la Fifa, organisatrice de ce Mondial, a fait savoir que : « Le Brésil et l’Espagne ont remporté les sept premières éditions de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, cinq et deux fois respectivement. Par la suite, l’Argentine et le Portugal ont inscrit leurs noms sur le trophée. Plusieurs puissances émergentes menacent de faire de même lors de la phase finale de cette année, qui débutera le 14 septembre. L’Afghanistan, la France, la Nouvelle-Zélande et le Tadjikistan feront leurs débuts dans le tournoi, tandis que la Croatie et les Pays-Bas y retournent pour la première fois depuis près d’un quart de siècle. »

Pour cette Coupe du monde 2024, le match d’ouverture opposera les hôtes ouzbeks aux Pays-Bas, le 14 septembre donnant ainsi le coup d’envoi du tournoi qui se poursuivra jusqu’au 28 septembre où la finale est prévue dans la capitale Tachkent.

Alassane Cissouma

COMPOSITION DES GROUPES

Groupe A : Ouzbékistan, Pays-Bas, Paraguay, Costa Rica

Groupe B : Brésil, Cuba, Croatie, Thaïlande

Groupe C : Argentine, Ukraine, Afghanistan, Angola

Groupe D : Espagne, Kazakhstan, Nouvelle-Zélande, Libye

Groupe E : Portugal, Panama, Tadjikistan, Maroc

Groupe F : RI Iran, Venezuela, Guatemala, France

