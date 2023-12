Coupe du monde des clubs : L’avant-dernière avant une édition à 32

La 20e édition de la Coupe du monde des clubs a donné son coup d’envoi depuis le 12 décembre dernier. La compétition se poursuivra jusqu’au 22 décembre en Arabie saoudite, pays hôte. C’est l’avant-dernière édition à se tenir avec 7 équipes avant une première expérience avec 32 clubs à partir de 2025, a annoncé la Fifa. Déjà médaillé de bronze par le passé, Aliou Dieng disputait, hier lundi, la demi-finale pour une place en finale.

La Coupe du monde des clubs est une compétition annuelle de football organisée par la Fifa. Cette année, le tournoi est à sa 20e édition. Il réunit les champions des six différentes confédérations en plus de celui du pays hôte. Avec une vingtaine d’éditions, la Fifa songe à étendre le nombre de clubs participants. “La Coupe du monde des clubs de la Fifa se poursuivra cette année sous la forme d’un tournoi à sept équipes. Il est prévu qu’elle s’étende à un tournoi de 32 équipes en 2025 », a annoncé l’instance dirigeante du football mondial.

Champion d’Afrique, Al Ahly d’Egypte a réussi sa première sortie. Vendredi dernier, le club du milieu de terrain des Aigles, Aliou Dieng a battu (3-1) le club du pays hôte pour se qualifier pour les demi-finales. Au dernier carré, la formation de l’ancien joueur du Djoliba AC était opposé, hier lundi, au club brésilien de Fluminense tandis que le champion d’Europe Manchester City croise le fer avec Rouges d’Urawa du Japon (18 h GMT).

Les équipes participantes

Vainqueur de la Ligue des champions de l’AFC 2022 : Urawa Red Diamonds (Japon)

Vainqueur de la Ligue des champions de la Caf 2023 : Al Ahly (Egypte)

Vainqueur de la Ligue des champions de la Concacaf 2023 : Club León (Mexique)

Vainqueur de la Copa Libertadores de la Conmebol 2023 : Fluminense (Brésil)

Vainqueur de la Ligue des champions de l’OFC 2023 : Auckland City (Nouvelle-Zélande)

Vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA 2022/23 : Manchester City (Angleterre)

Un club du pays hôte : Al Ittihad (Arabie saoudite)

Les précédents vainqueurs

2000 : Corinthians, 2005 : São Paulo FC, 2006 : Internacional, 2007 : AC Milan, 2008 : Manchester United, 2009 : FC Barcelone, 2010 : Inter Milan, 2011 : FC Barcelone, 2012 : Corinthians, 2013 : Bayern Munich, 2014 : Real Madrid, 2015 : FC Barcelone, 2016 : Real Madrid, 2017 : Real Madrid, 2018 : Real Madrid, 2019 : Liverpool, 2020 : Bayern Munich, 2021 : Chelsea, 2022 : Real Madrid

Les vainqueurs du Ballon d’or

2000 : Edílson (Corinthians), 2005 : Rogério Ceni (São Paulo FC), 2006 : Deco (FC Barcelone), 2007 : Kaká (AC Milan), 2008 : Wayne Rooney (Manchester United), 2009 : Lionel Messi (FC Barcelone), 2010 : Samuel Eto’o (Inter Milan), 2011 : Lionel Messi (FC Barcelone), 2012 : Cássio (Corinthians), 2013 : Franck Ribéry (Bayern Munich), 2014 : Sergio Ramos (Real Madrid), 2015 : Luis Suárez (FC Barcelone), 2016 : Cristiano Ronaldo (Real Madrid), 2017 : Luka Modrić (Real Madrid), 2018 : Gareth Bale (Real Madrid), 2019 : Mo Salah (Liverpool), 2020 : Robert Lewandowski (Bayern Munich), 2021 : Thiago Silva (Chelsea), 2022 : Vinicius Junior (Real Madrid)

xxx

FIFA AWARDS :

The Best dans le viseur de Messi après le Ballon d’or

Vainqueur de la dernière édition de Ballon d’or attribué par France Football, Lionel Messi est encore dans le trio final des prétendants au prix “The Best Fifa“. L’Argentin est en concurrence avec le Norvégien Erling Haaland et le Français Kylian Mbappé. Le résultat sera connu le 15 janvier 2024.

Les trois joueurs finalistes pour le trophée The Best–Joueur de la Fifa 2023 sont connus. Il s’agit d’Erling Haaland, de Kylian Mbappé et de Lionel Messi. Ce prix vient récompenser la meilleure performance individuelle en football masculin sur une période s’étalant du 19 décembre 2022 au 20 août 2023. Le nom du grand gagnant sera dévoilé lors d’une cérémonie qui se tiendra à Londres, le 15 janvier 2024. Avant ce short liste, 12 joueurs avaient été présélectionnés par un panel d’experts pour le prix. Les trois finalistes ont été choisis par un jury international composé d’entraîneurs et de capitaines d’équipes nationales masculines, de journalistes et de supporters qui ont voté sur le site officiel de la Fifa.

xxx

La Fifa justifie ses choix

Erling Haaland (Norvège et Manchester City) :

Véritable machine à marquer, Haaland a été inarrêtable avec Manchester City, terrorisant les défenses anglaises et européennes. Si les hommes de Pep Guardiola ont réalisé le premier triplé de l’histoire du club en remportant la Ligue des champions de l’UEFA, la Premier League et la FA Cup, c’est en partie grâce au savoir-faire de l’attaquant norvégien. En 33 matches disputés toutes compétitions confondues au cours de la période de qualification pour le prix The Best, il a trouvé le chemin des filets à 28 reprises. Vitesse, puissance, finition… Avec de telles qualités, le marquage d’Haaland s’est avéré insurmontable pour les meilleurs défenseurs du monde. Son rendement et son approche glaciale sont d’autant plus impressionnants que l’international norvégien n’a jamais fêté que ses 23 ans en juillet dernier. En plus des honneurs qu’il a reçus en club, Haaland s’est vu décerner un grand nombre de récompenses personnelles, notamment le Soulier d’or européen, le titre de meilleur buteur de Premier League et le prix du meilleur joueur de la saison en Angleterre.

Le saviez-vous ? Le père d’Erling Haaland, Alf-Inge, est un ancien footballeur qui a représenté la Norvège et joué au plus haut niveau, mais sa mère, Gry Marita Braut, était également connue pour ses prouesses athlétiques, remportant des titres d’heptathlon dans son pays d’origine dans les années 1990.

Kylian Mbappé (France et Paris-Saint Germain) :

Lorsqu’il a retrouvé la compétition en France fin décembre 2022, Mbappé a repris là où il s’était arrêté lors de la finale de la Coupe du monde de la Fifa 2022 : en marquant. En effet, un but sur penalty au bout du temps additionnel a permis au Paris Saint-Germain de s’imposer sur le fil face à Strasbourg en Ligue 1 (2-1). Grâce à ses exploits métronomiques lors de la période de qualification pour The Best 2023, l’international français aux pieds magiques et à la vitesse phénoménale a permis à Paris de remporter son huitième titre national en 11 ans. Durant la période qualificative pour le prix, il a trouvé le chemin des filets à 17 reprises lors de ses 20 derniers matches de Ligue 1, avec un pic phénoménal de neuf buts en six matches. Le natif de Bondy a logiquement terminé en tête du classement des buteurs de Ligue 1 et a naturellement été élu Joueur de l’année en France.

Le saviez-vous ?

Mbappé n’est plus qu’à quatre buts du meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA, Miroslav Klose. L’ancien international allemand a en effet inscrit 16 buts en 24 matches lors de quatre éditions du tournoi entre 2002 et 2014. Le Français de 24 ans en a quant à lui déjà inscrit 12 en 14 matches en 2018 et 2022.

Lionel Messi (Argentine et Inter Miami) :

Que dire de plus sur un joueur qui a absolument tout gagné collectivement et individuellement, qui a été maintes fois honoré au niveau national et international et qui, à 36 ans, continue d’envoûter le public du monde entier ? Messi, qui a remporté le prix The Best en 2022, est revenu en forme après avoir mené l’Argentine à la gloire au Qatar. En Ligue 1, il a aidé le PSG à remporter son titre de champion de France, le deuxième lors de son passage en France. La Pulga a par ailleurs été nommé dans l’équipe type de Ligue 1 de la saison et a terminé en tête du classement des meilleurs passeurs du championnat de France. En juillet, un nouveau défi s’est présenté à lui : le petit génie, qui compte désormais plus de 100 buts pour l’Argentine, a traversé l’Atlantique pour rejoindre l’Inter Miami, un transfert salué avec l’enthousiasme et l’effervescence que mérite l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

Le saviez-vous ?

Messi est le seul joueur de l’histoire à avoir délivré une passe décisive lors de cinq Coupes du Monde. Ses plus proches poursuivants sont Pelé, Grzegorz Lato, Diego Maradona et David Beckham, qui ont été passeurs décisifs lors de trois éditions chacun.

Alassane, avec Fifa.com

