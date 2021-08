Coupe ORTM de football : Une aubaine pour les jeunes talents

Le coup d’envoi de la coupe de l’Office de radiodiffusion et télévision du Mali (Ortm) a été donné, le samedi 14 août dernier, au stade Mamadou Konaté par Me Harouna M. Touré, ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration. L’objectif de ce tournoi est d’offrir une opportunité de dénicher de jeunes talents.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de Mossa Ag Attaher, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’instruction civique et de la Construction citoyenne ; Alassane Baba Diombélé, directeur général de l’Ortm ; Bréhima Touré, directeur général de l’Agence malienne de presse et de publicité (Amap) ; Mamoutou Touré dit Bavieux, président de la Fédération malienne de football ; Issa Sidibé, président de la Ligue de football du district de Bamako, ainsi que plusieurs travailleurs de l’Ortm.

Dans son intervention, le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration a félicité les responsables de l’Ortm pour cette belle initiative d’organiser une compétition pour les jeunes de Bamako. “C’est le début d’une ère que nous souhaitons prometteuse pour la jeunesse du Mali qui se construira mentalement, moralement et sur le plan patriotique et civique par le sport. Je profite de l’occasion pour saluer tous les amis du sport ici présents et sans oublier les joueurs des années 1970 et 1980 qui ont fait la gloire de cette discipline au Mali. Je nourris espoir que ces jeunes qui jouent la compétition puissent éclore et devenir eux aussi de grandes stars du football pour que le Mali rayonne comme il l’a été dans le domaine du sport”, a-t-il indiqué.

À la suite de son intervention, la rencontre inaugurale a débuté avec l’équipe de la commune I face à celle de la commune III. Finalement, les deux formations ont fait match nul : 1-1. Le but de l’équipe de la commune III est l’œuvre de Mamadou Diaby à la 36ème minute de jeu. Quant au but égalisateur de l’équipe de la Commune I, il a été marqué sur penalty à la 52ème minute de jeu par Abdoulaye Ag Amara.

À la fin de la rencontre, le directeur général de l’Ortm a manifesté toute sa satisfaction par rapport au niveau des jeunes joueurs. “Nous venons d’assister à une rencontre très engagée en présence des maires des six communes du district de Bamako également engagés auprès de leurs équipes. Cela montre qu’il y a de l’engouement par rapport à la compétition. Nous sommes en période des vacances, nous souhaitons, c’est notre vœu le plus ardent, que les jeunes puissent profiter pour vraiment joindre l’utile à l’agréable. Mais ce qui est important à signaler, nous voulons que les maires soient très engagés car au terme de la compétition, le 25 septembre, la commune qui va remporter la coupe sera la commune-phare de l’Ortm. Elle bénéficiera de l’accompagnement de l’Ortm pendant une année avec la couverture gratuite de toutes ses activités-phares”, a-t-il précisé.

À noter que cette coupe Ortm regroupe les équipes de six (6) communes du district de Bamako. Pour la composition des poules, la poule A est composée des communes I, II et III. Tandis que, la poule B est composée des communes IV, V et VI. Les équipes vont s’affronter en aller simple et les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales. Le premier de la poule A sera face à la deuxième de la poule B et vis-versa.

Mahamadou TRAORE

