La Première Dame du Mali, Kéïta Aminata Maïga, non moins présidente de l’ONG AGIR, a présidé, le 3 novembre 2018, l’édition 2018 de la Grande course de pirogues organisée chaque année par la Fédération nationale des chauffeurs exploitants de sable et de gravier. La Course, depuis sa première édition, est placée sous le haut parrainage de l’épouse du président de la République.

L’événement a eu lieu sur les berges du Djoliba sur son tronçon de Bacodjicoroni Para en Commune IV du district de Bamako. Les compétiteurs très engagés et heureux ont puisé toute leur énergie pour mettre en mouvement les vagues du Djoliba cet après-midi sous l’œil admiratif de la Première Dame, Kéïta Aminata Maïga, entourée pour la circonstance de certains membres du Gouvernement, des membres de son Cabinet et de l’ONG AGIR, des autorités administratives et politiques de la Commune IV et du district de Bamako, ainsi que de nombreux grands invités et passionnés de la course de pirogues.

La compétition a mis aux prises les piroguiers des six Communes du district de Bamako. A l’issue de la course et par la force de leurs muscles et l’efficacité de leurs pagaies, les piroguiers de la commune VI et ceux de la Commune II ont occupé respectivement la deuxième et la troisième place du podium.

Comme en 2017 c’est encore la Commune IV du district de Bamako qui s’est classée première de la grande course pour cette édition 2018 3ème du genre.

Défilé des pirogues et remise de trophées ont été les temps forts de cette édition de la Grande course annuelle de Pirogues. Les 3 premiers du podium ont reçu chacun une enveloppe symbolique. L’évènement était placé sous le signe de la Paix, de la Réconciliation et de la Solidarité.

