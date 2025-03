Déclaration de l’UEFA: il y a eu un “contact minimal”, mais la règle sera revue

L’UEFA a répondu à la plainte de l’Atlético de Madrid concernant le penalty controversé refusé par Julián Álvarez lors de la séance de tirs au but contre le Real Madrid. L’instance internationale a publié une déclaration expliquant sa version (ainsi que celle de la VAR).

Après la séance de tirs au but qui a condamné l’Atlético de Madrid, les réseaux sociaux ont explosé avec le débat sur la question de savoir si Julián Álvarez a touché ou non le ballon sur le penalty qui a été annulé par la VAR. Ils considèrent que l’Argentin a touché deux fois le ballon et que, par conséquent, compte tenu des règles en vigueur, le penalty aurait dû être refusé. L’Atlético, doutant des images montrées de l’action, s’est plaint à l’UEFA pour obtenir plus d’explications sur ce qui s’est passé.

Quelques heures plus tard, ce jeudi, le club a reçu une réponse publique de l’instance. En plus de joindre une vidéo du penalty de l’attaquant argentin, il explique ce qu’il voit: “Bien que minime, le joueur a eu un contact avec le ballon sur le pied d’appui avant de le frapper, comme le montre la vidéo. Selon la règle actuelle, la VAR doit appeler l’arbitre pour lui indiquer que le but doit être refusé”.

Sur cette preuve audiovisuelle, on peut voir que la glissade de Julian Álvarez l’amène à déplacer le ballon avant de le frapper et, par conséquent, à toucher le ballon deux fois. Avec le règlement en main, la VAR a décidé de refuser le but.

Mais attention, l’UEFA ouvre la porte à une étude approfondie de la règle: “L’UEFA entamera des discussions avec la FIFA et l’IFAB pour déterminer si la règle doit être revue dans les cas où un double contact est clairement involontaire”.

Source: https://fr.besoccer.com/

