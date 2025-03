L’ex-gardien de but des Aigles, Samba Diarra H. n’est plus. Celui qui a participé aux éliminatoires de la CAN, Tunis 1994 avec la sélection nationale, s’est éteint mercredi dernier à Bamako des suites d’une longue maladie à l’âge de 55 ans.

Coéquipier des Soumaïla Traoré, Oumar Bagayoko, Dramane Dembélé, Seyba Lamine Traoré, Makan Keïta (Djoliba), Abdoulaye Karim Magassouba (Stade malien), pour ne citer que ces noms, Samba Diarra H. était connu pour son engagement sur le terrain et son amour pour son pays. Le natif de Bamako a commencé sa carrière dans les années 1988 avec la Commune II où il jouera pendant trois ans, avant de rejoindre le Djoliba en 1991.

Il remportera cinq titres de champion du Mali (1992, 1996, 1997, 1998 et 1999) et deux Coupes du Mali (1996, 1998) avec les Rouges, puis terminera sa carrière en 2001 au Sigui de Kayes qu’il a rejoint après son passage au Djoliba. A la fin de sa carrière, Samba Diarra H. retourne dans son club formateur (Commune II), cette fois comme entraîneur des gardiens. Quelques années plus tard, il quitte définitivement le monde du football pour se consacrer à l’élevage.

«Samba était une personne très sociable, il avait de bonnes relations avec tout le monde. Lui et moi partagions la même cour, il me considérait comme un père. Sa mort est une grosse perte pour notre famille», a réagi son frère-ainé Ousmane Diarra H. «Samba était une personne fantastique, ouverte, respectueuse et surtout un grand passionné du sport en général et du football en particulier. Il est venu me trouver au Djoliba, il a vite intégré le groupe.

Nous avons remporté des trophées ensemble. Je prie pour le repos de son âme», a exprimé de son côté son ancien coéquipier en sélection nationale et au Djoliba Dramane Traoré dit Dradjan. Samba Diarra H. était marié et père de 4 enfants. Il dort désormais au cimetière de Niaréla où il a été accompagné, jeudi dernier par une foule nombreuse composée de parents, d’amis et d’anciens coéquipiers.

Djeneba BAGAYOGO

Commentaires via Facebook :