Présent en Belgique ce week-end pour participer à l’évènement caritatif de la “Circus Cup”, Djibril Cissé a pris la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer un “acte de racisme” à son encontre.

L’ancien attaquant s’est rendu à Liège, où il devait disputer la “Circus Cup” dimanche. Ce match de charité a réuni 26 légendes du football, de Alessandro Del Piero à Edgar Davids, en passant par Wesley Sneijder. Si l’événement s’est bien passé pour l’ancien international français, on ne peut pas en dire autant de son voyage vers Sclessin.

Le vainqueur de la Ligue des Champions en 2005 est passé par la gare de Bruxelles-Midi, où un incident a eu lieu. “Je suis choqué de l’acte de racisme et d’excès de zèle que je viens de vivre à la gare de Bruxelles-Midi par un douanier. Un train plein et comme par hasard il choisit de contrôler un arabe et un noir. Et pour couronner le tout, il me pousse à deux reprises. Mr le douanier, vous allez entendre parler de moi”, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Source: https://www.7sur7.be/

Commentaires via Facebook :