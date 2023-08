Election de la présidence de la Femafoot : La ligue de Gao et le Sonni AC réitèrent leur soutien au candidat Bavieux Touré

Le directoire de campagne de l’unique candidat au scrutin du 29 août prochain “Liste Bavieux Touré” poursuit sa série de visites et d’échanges. Il s’agit d’aller vers les membres statutaires du football malien.

Après avoir été reçue par ces différentes ligues (Bamako, Ségou, Sikasso) et leurs clubs, l’équipe de campagne s’est rendue ce vendredi 18 août à Gao où elle a rencontré le bureau de la Ligue régionale et celui du Sonni AC de la même ville.

Lors de cette réception, les responsables du football de la Cité des Askia ont, comme d’habitude, réitéré leur soutien et accompagnement indéfectibles au candidat Mamoutou Touré “Bavieux” pour la continuité, la stabilité et la consolidation des acquis.

Parlant des réalisations en cours, le président de la Ligue, Jahou Mahamane Touré, s’est dit fier de la construction du siège de la Ligue dont il est le président et qui n’attend que l’inauguration pour ouvrir ses portes. Il a aussi parlé de la réhabilitation du stade Kassé Kéita. Comme à l’accoutumée, la délégation a aussi rencontré les autorités sportives et administratives, notamment, le maire de la ville, Daouda Moctar Traoré, ainsi que les notabilités de la ville des Askia. Il s’agit, entre autres, du chef arma de Gao, Arougaya Ibrahim Touré, et le grand imam de Gao, Alpha Oumar El Mahdi, qui ont tous fait des bénédictions pour le candidat Bavieux et sa liste.

La délégation a également visité le tombeau des Askia qui comprend la tour pyramidale et les deux mosquées à toit plat.

… Bougouni est déterminé pour Bavieux Touré

La série de visite continue pour l’équipe de campagne de Mamoutou Touré Bavieux. Après Bamako et ses clubs, Ségou et Sikasso, le directoire de campagne de l’unique candidat à la présidence de la Fémafoot était jeudi 18 août à Bougouni pour échanger avec les responsables du football local autour de son programme dédié au développement de notre sport roi. Président de l’US Bougouni, Ichaka Diakité était tout heureux de recevoir les hôtes du jour. Il s’est dit animé d’un sentiment de fierté par l’accueil réservé à la délégation. Il a ensuite loué les qualités humaines et professionnelles de Bavieux. Pour toutes ces raisons, l’ambassadeur du Banimonotié a indiqué que Bougouni reste mobilisé pour lui.

Porte-étendard de la Ligue de Sikasso en Ligue 1, Bougouni a sollicité l’appui du candidat Bavieux, en plus de ce que l’Etat fait déjà, pour la réhabilitation de certains terrains de football et même d’autres infrastructures sportives.

Rappelant la portée de l’organisation du Festival de football féminin ainsi qu’un grand nombre de matches du championnat à Bougouni, Ichaka Diakité a indiqué que d’autres réalisations d’envergure vont davantage renforcer sa fierté d’appartenir à ce bureau fédéral.

Pour sa part, Moussa Sylvain Diakité a jugé pertinentes les doléances soumises auxquelles la liste Bavieux Touré prêtera une oreille attentive. Le directeur de campagne a ensuite rappelé les grandes réalisations faites par le candidat Bavieux dans le domaine de la formation, de la restructuration de la Fédération, des infrastructures et de la cohésion entre acteurs du football au cours du mandat qui s’achève.

Le directoire de campagne du candidat Bavieux Touré reçu par les acteurs de football de Kita

Après l’accueil chaleureux réservé le week-end dernier par la Ligue de Gao (vendredi, samedi) et celle de Kayes (dimanche) au directoire de campagne de l’unique candidat au scrutin du 29 août prochain de la Fémafoot, la “Liste Bavieux Touré”, la délégation a été reçue mardi dernier à Kita avec tous les honneurs.

A Kita, dans la Capitale de l’arachide, la délégation conduite par le directeur de campagne, Moussa Sylvain Diakité, a rencontré l’ensemble des acteurs du football de la ville, à savoir, le District de football et ses clubs, particulièrement les membres statutaires. Il s’agit de l’USC Kita (D1) et le FC Simbo (champion D2). Ladite rencontre a été ponctuée par de très fructueux échanges francs, plein de significatifs.

Après la rencontre avec les acteurs, l’équipe de campagne a rendu une visite de courtoisie, tour à tour, aux familles des deux membres disparus du bureau du District. Il s’agit de feu Diepkilé (ancien Ségal et président du District de Kita), décédé en juillet 2021 et feu Amadou Pathé Sidibé (1er vice-président de l’USC Kita) décédé également en 2021. La visite a pris fin au siège de l’USC Kita et au stade Lamine Kéita de Kita.

