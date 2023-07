L’élection à la présidence de la fédération malienne de football est prévue pour le 29 août prochain. Après l’annonce de l’appel à candidature, 4 prétendants se sont déclarés dont le président sortant, Mamoutou Touré « Bavieux ».

Pour un scrutin prévu pour le 29 août prochain, 4 candidats se sont déclarés après le lancement de l’appel à candidature. C’est en application des dispositions de ses textes que le Comité Exécutif de la Femafoot indique avoir lancé cet appel à candidature pour l’élection du président ainsi que des membres de son bureau. Le vote est prévu pour le mardi 29 août en marge de l’Assemblée Générale Extraordinaire devant se tenir au Centre International de Conférence de Bamako.

Dans une lettre circulaire, le chef de l’administration fédérale, Ibrahima Traoré, indique que le dossier de candidature constitué de 7 pièces doit parvenir au secrétariat général de la Femafoot au plus tard le vendredi 28 juillet 2023 avant 16h00.

Les pièces à fournir sont : un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu, un casier judiciaire datant, au moins, de 3 mois, un certificat de nationalité, un certificat de résidence, un Curriculum Vitæ, une déclaration sur l’honneur de non condamnation à une infraction au code d’éthique de la Fifa dans les 5 dernières années précédant le dépôt de candidature et une photo d’identité.

A titre de rappel, le président sortant Mamoutou Touré “Bavieux “, candidat à sa propre succession, été porté à la tête du football malien le 29 août 2019. En plus de lui, 3 autres prétendants ont annoncé leur candidature. Il s’agit de Salaha Baby, président de la Ligue de Tombouctou également challenger de Bavieux Touré lors du précédent scrutin, N’Pa Sylla (président de la Ligue de Koulikoro) et Sékou Diego Kéïta (président du club de première division, LC BA) malgré sa suspension, pour plusieurs années, de toute activité liée au football par la Femafoot.

ELECTION FEMAFOOT

Bavieux Touré à la rencontre des électeurs

Après la rencontre avec l’Association des entraîneurs du Mali, le président sortant, Mamoutou Touré « Bavieux », candidat à sa propre succession est allé à la rencontre de la Ligue Régionale de Football de Bamako et plusieurs clubs de Ligue 1.

Pour l’occasion, Bavieux était accompagné par son directeur de campagne, Moussa Silvain Diakité, non moins, 1er vice-président de ladite Ligue, de Kassoum Coulibaly « Yambox », de Sidi Bekaye Magassa, du Général, Bréhima Diabaté, et du Dr. Adama Sangaré. L’objet de la visite était de remercier les membres de la Ligue de Bamako et ses clubs pour leur soutien indéfectible à l’endroit du candidat Bavieux Touré. Au nom de sa ligue, le président Issa Sidibé s’est dit prêt à accompagner Bavieux et son équipe jusqu’au sacre final le 29 août prochain. Dans la foulée, le bureau de la Ligue a officiellement remis sa lettre de parrainage de candidature à Mamoutou Touré « Bavieux » et son équipe. Une manière de plus de réitérer son soutien et son accompagnement.

Après la Ligue de Bamako, le candidat Touré a repris son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre de l’AS Réal, du Stade malien de Bamako et l’AS Police.

