Éliminatoires coupe du monde 2022 : Le Mali reçoit le Rwanda à Agadir ce mercredi

Les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 démarrent cette semaine dans la zone Afrique. Pour son entrée en lice, le Mali reçoit le Rwanda le mercredi 1er septembre, pour le compte de la première journée de groupe. Faute de stade homologué par la Caf/Fifa, les Aigles joueront hors de leur base, avec la réception des Rwandais à Agadir au Maroc.

Situation embarrassante pour l’équipe nationale du Mali de football. Avec aucun stade répondant aux exigences de la Caf et la Fifa, le sélectionneur Mohamed Magassouba et ses joueurs ne pourront pas compter sur le soutien de leurs supporters à l’entame de la campagne mondiale. Héritant d’un groupe, a priori, abordable avec le Rwanda, le Kenya et l’Ouganda, bon nombre d’observateurs donnent les Aigles favoris du groupe E. Mais le fait que ces derniers disputeront leurs « matches à domicile » à l’extérieur pourrait équilibrer voire pencher la balance en leur défaveur. C’est pourquoi, le match de ce mercredi contre le Rwanda va constituer un double test pour Magassouba et son équipe. Le premier test étant leur capacité à faire un bon résultat hors de leur base, le second sera de donner un aperçu sur leurs chances de qualification pour le dernier tour qualificatif.

Cette étape des éliminatoires qui démarre cette semaine, constitue le 2e tour éliminatoire pour la zone Afrique. Ce sont 10 groupes de 4 équipes qui ont été constitués. A l’issue de ce 2e tour, le premier de chaque groupe se qualifie pour le 3e et dernier tour. Avec 10 équipes (attendues) lors de ce 3e tour, les 5 places africaines au Mondial Qatari seront compostées par les 5 vainqueurs à l’issue d’un aller-retour dans une sorte de barrages entre les 10 équipes qui vont s’affronter deux par deux.

Alassane Cissouma

Commentaires via Facebook :