Deuxième du groupe I des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Mali (4points) reçoit son poursuivant immédiat, le Ghana (3points), ce jeudi 8 juin (19h) pour le compte de la 3e journée avant de se déplacer en Afrique du Sud pour y affronter Madagascar le 10 juin dans le cadre de la 4e journée. Deux matchs express très décisifs pour la suite de la compétition.

Après six mois de break, les éliminatoires de la Coupe du monde Etats-Unis/Mexique-Canada reprennent en Afrique ce mois de juin. A cette occasion, ce sont deux journées express qui seront disputées par les équipes du continent. Auparavant, autant de journées avaient été aussi jouées par les formations africaines. Logés dans le groupe « I » en compagnie du Ghana, de Madagascar, de la Centrafrique, des Comores, et du Tchad, les Aigles du Mali ont signé une belle victoire (3-1) contre le Tchad au Stade du 26 Mars de Bamako lors de la journée inaugurale de ces éliminatoires. Ils ont ensuite tenu en échec (1-1) pour le compte de la 2e journée la République centrafricaine quelques jours plus tard. Le classement à l’issue de la 2ème journée s’établit comme suit : les Comores sont leaders surprises du groupe avec 6 points suivies du Mali (2e) avec 4 points. Madagascar (3 points +2) et le Ghana (3 points) occupent successivement la 3e et la 4e places. Les deux dernières places du groupe sont occupées par la Centrafrique, 5e avec 1 point, et le Tchad, 6e avec 0 points.

En reprenant les éliminatoires, les Aigles auront à cœur de renverser la tendance pour prendre les commandes de leur groupe. Avec 10 journées à jouer par les six équipes qui composent le groupe, seul le leader du groupe se qualifiera à la phase finale du Mondial 2026. Selon la Fifa, organisatrice de la Coupe du monde, le format des éliminatoires au niveau de la zone Afrique se présente comme suit : « Les qualifications de la zone Afrique (Caf) pour la Coupe du Monde de la Fifa 26™ ont commencé le 15 novembre 2023 et prendront fin en novembre 2025. Neuf équipes africaines sont assurées de disputer la phase finale du Mondial. Une autre participera au Tournoi de barrage de la Fifa. Les qualifications africaines se joueront en deux tours. Le premier tour se disputera sous la forme d’une phase de groupes, avec huit groupes de six équipes et un groupe de cinq après le retrait de l’Erythrée. Chaque équipe disputera des matches aller-retour face à chacun de ses adversaires. Le premier de chaque groupe se qualifiera pour la Coupe du Monde 26. Le deuxième tour opposera les quatre meilleurs deuxièmes dans deux demi-finales (sur un match chacune), puis une finale (sur un match également). Le vainqueur final de ce deuxième tour participera au Tournoi de barrage de la Fifa. Le Tournoi de barrage comptera une équipe de chacune des six confédérations de la Fifa, à l’exception de l’Uefa, ainsi qu’une équipe supplémentaire issue de la confédération hôte (Concacaf). Deux des six équipes seront désignées têtes de série selon leur position au Classement mondial Fifa/Coca-Cola. Les têtes de série affronteront les vainqueurs des deux premiers matches entre les non-têtes de série pour une place à la Coupe du Monde. Les deux vainqueurs seront alors qualifiés pour la phase finale. ».

Alors qu’ils restent distancés de 2 points par les Comores, les Aigles sont dans l’obligation de l’emporter ce jeudi, à domicile, face au Ghana au risque de voir le fossé s’élargir avec les surprenants Comoriens. Battu par Madagascar lors de la 2e journée, le Ghana n’est pas une foudre de guerre. Et le fait d’évoluer devant son public pour ce match important peut donner du tonus aux hommes du sélectionneur Eric Sékou Chelle conscients de tout l’enjeu de la rencontre.

S’il sera privé de son inamovible capitaine Hamari Traoré, suspendu par la Caf, Eric Sékou Chelle pourra bien compter sur des renforts notamment à l’attaque. Absents tous les deux à la Can Côte d’Ivoire, les attaquants El Bil Touré et Adama Traoré « Malouda » signent leur retour dans le Nid après des mois de blessure. Illustrant son retour en forme, El Bilal Touré avait fait parler la poudre lors des deux derniers matchs amicaux en inscrivant contre la Mauritanie et le Nigeria dans des matchs gagnés sur le score identique de 2-0. Mieux, l’ex-attaquant de l’Afrique Football Elite (club malien) vient de remporter la Ligue Europa avec le club italien d’Atalanta Bergame en battant en finale l’invincible Bayern Leverkusen. Avec une telle armada offensive, l’équipe du Mali promet lors de ces deux journées cruciales en l’espace de 5 journées.

Alassane Cissouma

Commentaires via Facebook :