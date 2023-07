L’équipe nationale féminine de football du Mali a passé le cap du tour préliminaire des éliminatoires des prochains Jeux Olympiques. Après la victoire de 1-0 à aller, les Aigles Dames ont tenu en échec les Burkinabè le mardi 18 juillet pour le compte du match retour (2-2) joué à Bamako. A la prochaine étape, la sélection nationale défiera la Zambie en vue de pouvoir continuer à rêver de Paris 2024.

Après la qualification des Aigles Espoirs aux Jeux olympiques de Paris 2024, les Dames poursuivent, à leur tour, leur petit bonhomme de chemin. Tombé sur le Burkina Faso à l’entame de ces éliminatoires, qui s’étendent sur 4 tours, le Mali a franchi le premier cap. Bien en place face à des adversaires qui jouaient leur va-tout, les Aigles Dames ont tenu bon pour poursuivre l’aventure et continuer de rêver de Paris.

Le succès de l’aller, en match délocalisé joué au Bénin, a été confirmé le mardi au Stade du 26-Mars de Bamako pour le compte de la manche retour. Après une frayeur à l’entame de la rencontre à la suite de l’ouverture du score par les visiteuses, la capitaine Fatoumata Karantao et ses partenaires ont pris le contrôle de la rencontre pour dicter leur loi. C’est ainsi que l’égalisation interviendra quelques minutes plus tard. La suite? Le match sera sanctionné par un score final de 2-2. Ce résultat de parité permet aux nôtres de se qualifier pour la prochaine étape des qualificatifs.

Qualifié au prochain tour, le Mali croisera le fer avec la Zambie qui était exemptée de ce tour préliminaire. Cette deuxième étape aura lieu les 23 et 31 octobre 2023 tandis que le troisième round est prévu pour les 19 et 28 février 2024. Quant au quatrième et dernier tour, il se jouera les 1er et 9 avril 2024.

Alassane Cissouma

Commentaires via Facebook :