A l’occasion de la rencontre entre les Aigles du Mali et les Eléphants de la Côte d’Ivoire comptant pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football, le groupe Ecobank Mali a mis en place un FAN Zone à Sébénikoro. Objectif : permettre à la population de regarder le match et être plus proche de la population.

Après Kalaban-Coura, Faladié, l’esplanade de la Banque panafricaine sis au Quartier du Fleuve, c’est autour de Sébénikoro d’accueillir le FAN Zone Ecobank CAN. C’est d’ailleurs la 2e fois que ledit quartier accueille l’événement. « C’est la population qui en a fait la demande », a justifié Oumar Touré, travailleur chez Ecobank.

L’organisation de ce FAN Zone Ecobank à Sébénikoro a permis à une bonne partie de la population de regarder le match et par ricochet à soutenir les Aigles dans leur campagne africaine. Il s’agit pour Ecobank Mali d’être plus proche de la clientèle. Ce qui constitue une façon pour la filiale malienne de la banque panafricaine de faire connaître ses activités. « On a besoin de la clientèle, c’est pourquoi on a souhaité être plus d’eux », a expliqué Oumar Touré, travailleur chez Ecobank Mali, qui appelle la population à ouvrir des comptes à la banque panafricaine.

Outre la projection du match sur un écran géant, l’évènement a été marqué par l’organisation d’un jeu concours, dont les questions avaient trait aux activités de la banque. Ce qui a permis à plusieurs personnes de gagner des cadeaux. Comme dans les autres quartiers, les spectateurs ont salué l’initiative tout en souhaitant que cela continue tout au long de la CAN afin de permettre aux gens de bien suivre la compétition en cette période de coupures et de délestage intempestives d’électricité.

A noter qu’à l’issue d’un match à rebondissement, les Aigles du Mali se sont inclinés devant la Côte d’Ivoire, 1-2. Une défaite qui prive le Mali de la demi-finale de la 34e édition de la CAN de football.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

