Amadou Togola a signé son grand retour à la tête de la Fédération Malienne de Cyclisme (FMC) à la faveur de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 27 novembre dernier à la Maison de la Femme et de l’Enfant, Rive droite. L’espoir renaît avec le retour aux affaires d’un homme qui a rehaussé le niveau de cette discipline.

Les tensions qui couvaient au sein de la grande famille du cyclisme ont eu raison du bureau mis en place en juin 2021 avec à sa tête Sidi Bagayoko. En effet, le 27 novembre dernier, le collectif des ligues majoritaires (quatre sur cinq) a mis en place un nouveau bureau à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire. C’est Amadou Togola qui revient aux commandes de la Fédération malienne de cyclisme. Un retour qui fait renaitre l’espoir dans la grande famille du cyclisme, déchirée par une gestion décriée par les responsables des ligues régionales.

En quelques années, Amadou Togola et son équipe ont réussi à donner un nouveau souffle au cyclisme. Ses deux mandats passés à la tête du bureau fédéral ont largement contribué à rehausser le niveau de cette discipline sportive qui se professionnalise de plus en plus avec la création de clubs à travers le pays. Homme de consensus, le Président de la FMC a une expérience et une expertise dans le management sportif. L’ambition de l’homme pour le cyclisme est grande.

