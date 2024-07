Vainqueurs de l’Uruguay en demi-finale de la Copa America, les Colombiens, désormais invaincus en 28 rencontres depuis début 2022 et une défaite contre l’Argentine, affronteront dimanche (00h00 GMT) à Miami les tenants du titre et champions du monde 2022, menés par l’éternel Lionel Messi.

Lors du match du dernier carré, malgré l’exclusion de Daniel Munoz à la 45e minute, à la suite d’un coup de coude adressé au milieu Manuel Ugarte, la Colombie s’est imposée mercredi soir face à l’Uruguay (1-0) en demi-finales de la Copa America. Les coéquipiers de James Rodriguez, auteur de sa sixième passe décisive dans le tournoi, affronteront l’Argentine en finale dimanche. Avec cette belle offrande, Eurosport note que le capitaine colombien efface Lionel Messi des tablettes avec une sixième passe décisive en une Copa. Un record dans la compétition !

De son côté, l’Argentine s’est qualifiée pour sa deuxième finale consécutive de Copa America après avoir battu le Canada sur le score de 2-0 dont une réalisation de son capitaine Lionel Messi, mardi soir à East Rutherford (Etats-Unis). Déjà victorieuse de la Copa America en 2021, puis de la Coupe du monde en 2022, l’Albiceleste défendra son titre dimanche à Miami, fief de Lionel Messi qui évolue dans le club local américain.

Finale-Euro 2024 :

L’Espagne vise son 4e titre, l’Angleterre son premier

L’Euro 2024 s’achève ce dimanche avec une finale opposant l’Espagne à l’Angleterre. L’ultime rencontre de l’édition 2024 de la compétition donne son coup d’envoi à partir de 19h GMT. Une finale inédite entre l’Espagne qui vise son 4e trophée en 5 finales et une équipe anglaise qui joue sa 2e finale pour son premier titre continental.

Selon l’Uefa, organisatrice de la compétition, ledit match se tiendra à l’Olympiastadion, à Berlin, le plus grand stade de la compétition, qui peut accueillir jusqu’à 71 000 personnes et où le Hertha BSC Berlin, club de deuxième division allemande, y joue ses matches à domicile. C’est là que se joue tous les ans la finale de la Coupe d’Allemagne depuis 1985. L’enceinte a aussi accueilli de nombreux matches européens et internationaux de prestige, notamment la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 entre l’Italie et la France, ainsi que la finale de l’UEFA Champions League 2015 remportée par le FC Barcelone contre la Juventus de Turin, rappelle l’Uefa qui ajoute qu’en plus de la finale, le stade a accueilli trois matches de groupes, un huitième de finale ainsi qu’un quart de finale.

Pour se retrouver en finale, l’Espagne a battu, demi-finale, la France par 2-1 et décroche le ticket d’une 5e final. « Vainqueurs en 1964, 2008 et 2012, les Espagnols disputent leur cinquième finale de l’EURO, leur seule défaite à ce jour étant contre la France dans la compétition en 1984. » De son côté, l’Angleterre a disposé des Pays-Bas (2-1) à Dortmund pour composter son billet pour la finale. « L’équipe de Gareth Southgate vise à remporter son premier titre européen, après s’être inclinée en finale de l’EURO 2020 aux tirs au but face à l’Italie au stade de Wembley, pour sa première participation à ce stade de la compétition », a fait savoir l’Uefa.

