Donné favori de la finale de la 63e édition de la Coupe du Mali, le Stade malien de Bamako a fait honneur à son rang en battant largement l’Afrique Football Elite sur le score sans appel de 4 buts à 0. Un 23e trophée de la compétition remporté par les Blancs de Bamako sans coup férir.

Les coupes nationales sont souvent des compétitions de surprise où les équipes sur lesquelles on ne parie pas assez créent des surprises. Mais lors de la finale de la 63e édition de la Coupe du Mali, il n’y a pas eu de miracle pour le petit poucet AFE. Face au recordman de la compétition, le jeune club créé en 2016 a payé cash son manque d’expérience et de soutien dans un Stade de Mamadou Konaté plein à craquer et pris d’assaut par les supporters stadistes. Avec un Stade malien de Bamako des grands jours, le match a été plié dès la première période avec un score de 3-0 au moment de regagner dans les vestiaires. Buvant le calice jusqu’à la lie, l’AFE se fera sévèrement punir en toute fin de rencontre à la suite d’une perte de balle pour un score final de 4 buts à 0. Pour son 23e trophée de Coupe du Mali, le Sade malien de Bamako a déroulé face à son adversaire qui venait pourtant de le battre lors de leur dernière confrontation en championnat (1-0). Comme la saison passée, le Stade malien s’adjuge le trophée de la Coupe du Mali et décroche par la même occasion son ticket de qualification pour la Coupe de la Confédération au titre de la saison prochaine. A titre de rappel, les Blancs de Bamako ont remporté cette Coupe de la Confédération en 2009.

Alassane Cissouma

