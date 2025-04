Finale de la CAN/U17 “Maroc-2025” : Les Aiglonnets face aux Lionceaux de l’Atlas ce samedi

A l’issue des deux demi-finales de l’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans jouées le mardi dernier, les Aiglonnets du Mali et les Lionceaux de l’Atlas du Maroc ont décroché leurs tickets pour la finale aux dépens respectivement du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire. La finale est prévue ce 19 avril, au stade El Bachir de Mohammedia.

On connait désormais l’affiche de la grande finale de la Can/U17 prévue demain à Mohammedia. Le pays-hôte affrontera le Mali, pour un choc très attendu entre deux sélections invaincues depuis le début du tournoi.

Les Aiglonnets du Mali, doubles champions d’Afrique dans cette catégorie (2015 et 2017), ont livré une prestation maîtrisée en demi-finale face aux jeunes Etalons, avant de s’imposer (2-0). Le premier du Mali a été marqué à la 42e minute de jeu, suite à un exploit individuel de Soumaila Fané qui a éliminé la défense adverse, avant de déclencher une frappe puissante. Le deuxième but des Aiglonnets a été marqué à la 74e sur corner par Mahamadou Traoré.

Dans cette rencontre ouest-africaine, l’équipe malienne, conduite par le jeune prodige Seydou Dembélé, a largement dominé son adversaire du jour qui n’a pas pu développer son jeu durant les 90 minutes du temps règlementaire. L’intenable l’attaquant burkinabé Ashraf Tapsoba est resté muet pour la première fois du tournoi, et cela grâce à la vigilance de la défense malienne.

Dans la deuxième demi-finale, le pays hôte est difficilement venu à bout des Ivoiriens très confiants depuis le début de la compétition. Les Lionceaux de l’Atlas ont fait un match nul (0-0) au terme du temps réglementaire avant de s’imposer 4-3 aux tirs au but. Le portier marocain a fait sortir le grand jeu en repoussant deux tentatives ivoiriennes.

S’imposer en finale face à cette équipe marocaine, invaincue depuis le début de la compétition (4 victoires, 1 nul en 5 matches) et jouer dans un stade totalement acquis à sa cause n’est pas facile.

Cependant, il faut reconnaître que les nôtres ont aussi leur mot à dire. Si les poulains d’Adama Djéfla Diallo jouaient comme face au Burkina Faso, ils iraient au bout de leur rêve et deviendraient la troisième équipe nationale de leur catégorie à remporter le trophée de la Can U17.

Qualification pour la finale de la CAN U 17 :

Message de félicitations de la Fémafoot aux Aiglonnets

Dans un communiqué rendu public, la Fédération malienne de football (femafoot) a félicité les Aiglonnets du Mali pour leur brillante qualification à la finale de la coupe d’Afrique des nations qui se joue actuellement au Maroc. “La victoire éclatante et sans bavure contre vos homologues du Burkina Faso, a une double signification; elle vous permet non seulement d’accéder à la finale mais aussi de reprendre la place à laquelle nos sélections de jeunes nous avaient habitués ces deux dernières décennies. Ce succès est d’autant plus méritoire que la défaite, en phase de poule, contre la Côte d’Ivoire, peut être considérée comme un accident de parcours. Votre performance générale, jusqu’à cette étape de la compétition, est de bon augure pour l’ultime échéance, le succès final” peut-on lire dans le communiqué. La fédération a, au nom des plus hautes autorités du pays, le général Assimi Goïta, président de la transition, Chef de l’État et l’ensemble de son gouvernement et au nom de la famille du football malien, le président et les membres du Comité exécutif de la Fémafoot a adressé leurs vives et chaleureuses félicitations aux joueurs, à leur encadrement et à toute la délégation qui les accompagne. “Nous demandons à tout le peuple malien d’accompagner ces enfants par leurs prières afin qu’ils nous ramènent la Coupe” a espéré la Fémafoot dans une correspondance signée du secrétaire général Sidi Bekaye Magassa.

