Finale de la coupe MoovAfrica Malitel de Bras de Fer : Youssouf Koné dit Roi J s’empare du trophée

Le dimanche 31 octobre 2021, le Pavillon des Sports du Stade Modibo Kéita a servi de cadre à la finale de la Coupe MoovAfrica Malitel de Bras de fer. Ladite coupe a été organisée par la Fédération Malienne de Bras de Fer Sportif (FMBFS), avec le soutien de MoovAfrica Malitel, et avait comme parrain Mohamed Sacko, président du Mouvement Jamana Kanu. Les deux finalistes ont eu chacun une moto Djakarta neuve, et les huit concurrents ont eu aussi des enveloppes pour leur encouragement.

Pour cette finale, huit compétiteurs étaient à l’affiche. Les hostilités ont débuté par les quarts de finale après tirage entre les protagonistes venus des différents clubs de Bamako et de Banankoro. Il s’agit de Kassim Dafara de Djélibougou Force, de Janvier Abouta de la Commune IV, de Kapo de l’AS Scorpion, de Souleymane Fofana dit Dougoutiè, Banankoro Baba, Ere Benx d’As Negue, Delta Force de la Commune I, Cartel de Boulkassoumbougou, Youssouf Koné dit « Roi Junior ou Roi J ».

Aux termes des quarts, Erè Benx, Roi J, Dougoutié et Kassim Dafara, ont été qualifiés pour les demi-finales. A l’issue des combats intenses entre ces quatre mastodontes, Youssouf Koné dit Roi J et Souleymane Fofana dit « Dougoutié », ont décroché leurs billets pour le bouquet final. Au terme de la finale, comme promis au public et à son sponsor personnel, Youssouf Koné dit Roi J a terrassé Dougoutiè et s’est classé premier du tournoi. Les partenaires étaient comblés de joie, du fair-play qui a prévalu du début jusqu’à la fin du tournoi entre les joueurs, les supporters, etc.

Mohamed Sacko, parrain de l’événement, et le représentant de MoovAfrica Malitel, ont souligné leur joie, satisfaction de la manière dont la FMBFS a organisé à succès le tournoi. Répondant à la sollicitation du secrétaire général de la FMBFS de continuer leurs engagements à l’endroit de la discipline de Bras de fer, les deux personnalités du jour ont réaffirmé leurs soutiens dans le futur pour accompagner la FMBFS afin de développer plus la discipline. Les « Bradeféristes » n’ont pas manqué l’occasion de solliciter le parrain de penser à eux pour l’emploi. Les deux finalistes ont eu chacun une moto Djakarta neuve. Et les 8 concurrents ont eu aussi des enveloppes pour leur encouragement.

Hadama B. Fofana

