Football: le Mali obtient son ticket pour la CAN 2025

Les Aigles du Mali en déplacement se sont imposés vendredi devant le Mozambique, 1-0. Une victoire qui qualifie les Aigles du Mali pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.

Ça y est! Les Aigles du Mali obtiennent leur ticket pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations-CAN- de football, Maroc 2025. La qualification du Mali est obtenue à la suite de sa victoire en déplacement sur le Mozambique à Maputo, 1-0 ( but marqué par Kamory Doumbia à la 19e mn).

Cette victoire étriquée permet non seulement au capitaine Yves Bissouma et ses camarades de se qualifier dès la 5e journée mais aussi de prendre la tête du groupe I devant leurs adversaires du soir. Le match de la 6e et dernière journée contre l’Eswatini mardi à Bamako ne va compter que pour du boeur pour la bande Aliou Dieng. Le sélectionneur Tom Saintfiet pour faire tourner son équipe en allignant de nouveaux joueurs.

Contre le Monzambique, les Aigles ont réalisé un match abouti depuis l’arrivée du sélectionneur belge en septembre sur le banc du Mali. L’équipe malienne avait beaucoup plus de cohérence que lors des précédentes rencontres. Le retour de Kamory Doumbia en selection en est sans doute pour quelque chose. La grande faiblesse de l’équipe reste sa défense, qui concède beaucoup d’occasions même si on a pas pris depuis trois matchs, et son attaque qui ne marque pas de but. Le gardien Djigui Diarra a été monstrueux en réalisant au moins cinq arrêts decisifs.

La campagne des éliminatoires va prendre fin ce mardi à Bamako avec la réception d’Estwani. En attendant cette dernière journée le Mali avec 11 points occupe la tête suivi par le Monzambique 08 points. La Guinée Bissau et l’Estwatini avec respectivement 05 et 02 points occupent la 3e et 4e place. La dernière place qualificative se jouera à Bissau entre la Guinée-Bissau et le Mozambique.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

