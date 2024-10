Francis Ngannou bat Renan Ferreira pour son retour en MMA et dédie sa victoire à son fils Kobe mort en avril

Trois ans après son dernier combat avec l’UFC, le Camerounais n’a eu besoin que d’un round pour mettre KO son adversaire et devenir champion poids lourds du PFL.

MMA – Même pas quatre minutes de combats. La superstar du MMA Francis Ngannou a été expéditif pour son retour dans la cage, trois ans après son dernier combat avec l’UFC, contre Ciryl Gane. Désormais concurrent dans la ligue concurrente (le PFL), le Camerounais en est immédiatement devenu le champion poids lourds. Dès la première reprise, il a mis KO son adversaire brésilien Renan Ferreira dans le combat événement organisé dans la nuit de samedi à dimanche à Ryad.

Le combat était entouré d’incertitudes, Ngannou s’étant éloigné des cages depuis le début 2022 pour passer à la boxe anglaise. S’il avait tenu tête à Tyson Fury fin 2023, il restait sur une lourde défaite face à Anthony Joshua qui lui avait infligé un KO monumental en mars dernier.

Surtout à 38 ans, « le Predator » avait aussi connu un drame personnel quelques semaines après cet échec : la mort de son fils Kobe, âgé de 15 mois seulement. Quand il a pris le micro après sa victoire ce dimanche, l’émotion l’a alors très vite submergé. « Je n’arrive à penser à rien d’autre qu’à mon fils Kobe. Je voulais combattre pour lui. Je suis content d’avoir fait ça pour mon fils. J’espère qu’on se souviendra de son nom car sans lui on ne serait pas là aujourd’hui », a déclaré Francis Ngannou, drapeau camerounais sur le dos, dans l’octogone.

Francis Ngannou dédie cette victoire à son fils Kobe. 🕊️❤️pic.twitter.com/dSqpj7nk3x — ARENA (@MMArena_) October 19, 2024

Puis en conférence de presse, il a développé son propos. « J’ai perdu la plus belle ceinture, que je ne récupérerai jamais, a ajouté Francis Ngannou. Ce combat pour moi était aussi un moyen de savoir si je pouvais encore me battre, si j’avais encore la force, si je pouvais gérer la pression, la semaine de combat, les médias et tout le reste. Oui, on s’en sortira, et je pense qu’il faudra un peu de temps pour digérer les choses. »

La suite n’est pas écrite mais il rêve d’affronter Jon Jones, champion poids lourds à l’UFC, pour un combat espéré de tous les observateurs de MMA qui dont l’organisation s’annonce très complexe.

Source: https://fr.news.yahoo.com/

Commentaires via Facebook :