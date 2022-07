L’année scolaire a officiellement pris fin ce jeudi 30 juin 2022 au Groupe scolaire Tom-Touti de Lafiabougou-Bougoudanin. Matches de football, remise de bulletins et des cadeaux, musique, danse… étaient au programme dans cet établissement réputé pour son sérieux et sa rigueur dans l’encadrement des enfants qui s’y épanouissent sur tous les plans.

Au Groupe scolaire Tom-Touti de Lafiabougou-Bougoudanin (Commune IV du district de Bamako), la fin de l’année scolaire 2021-2022 a été placée sous le signe du sport, du football notamment. C’est ainsi que la matinée a été marquée par trois matches de football sur le terrain du Centre Omnisports de Lafiabougou (COL), dont une rencontre féminine. Des rencontres disputées sous le regard de la promotrice, Sidibé Fanta Sian Traoré.

Elle a donné le coup d’envoi symbolique du match phare de la matinée qui a apposé une sélection du second cycle à celle des enseignants et de la direction. Et c’est une véritable leçon de football que nous avons donnée aux enfants en leur prouvant que nous avons toujours du répondant physique. Malgré leur vélocité, ils se sont surtout heurtés à la forteresse avec un «Basile Boli» (votre serviteur était de la partie) qui avait retrouvé ses sensations de «Tour de contrôle».

Au finish, la sélection des enseignants et de la direction a gagné par 1-0. Un but du directeur Kassim Sidibé qui, en véritable renard des surfaces de réparation, a profité d’une erreur du portier adverse pour marquer l’unique but du match. Au-delà du résultat, c’est le symbole qui est important. «Les relations entre les élèves et les enseignants voire les professeurs sont souvent tendus au point que certains enfants pensent que nous sommes contre eux ou que nous les détestons. Aujourd’hui, nous avons voulu leur démontrer qu’il n’y a pas de barrière entre nous. Ils sont aussi importants pour nous que nos propres enfants. Et ce que nous leur imposons durant l’année scolaire, c’est pour leur bien, leur avenir», a confié Kassim Sidibé.

«La rencontre s’est déroulée dans un bon état d’esprit parce qu’il s’agissait de se dire au revoir dans la joie et l’allégresse. Et au finish, c’est Tom-Touti qui a gagné», a ajouté le directeur du Groupe scolaire. La Promotrice, Sidibé Fanta Sian Traoré, a salué cette initiative de la direction et du corps professoral. Elle a aussi apprécié l’état d’esprit dans lequel se sont déroulées les trois rencontres.

«Nous accordons beaucoup d’importance à la pratique sportive parce que nous sommes convaincus que le sport scolaire contribue à promouvoir le respect de l’éthique et des valeurs éducatives et humanistes dont notre société a plus que jamais besoin aujourd’hui. Il donne sens au vivre ensemble et à l’apprentissage de la vie associative», a ajouté Mme Sidibé.

Selon des parents et des élèves, le groupe scolaire accorde une place importante à l’EPS (Education physique et sport). La fête s’est poursuivie jeudi dernier dans l’enceinte de l’établissement avec la remise des bulletins (moyenne générale annuelle) et de cadeaux aux meilleurs élèves (les trois premiers de chaque classe du premier cycle) de l’année 2021-2022. Il faut rappeler que le Groupe scolaire Tom-Touti est cité aujourd’hui par les parents comme l’un des meilleurs établissements privés d’enseignement fondamental de la commune IV voire du district de Bamako. Il est réputé pour son sérieux et sa rigueur dans l’encadrement des enfants qui s’y épanouissent sur tous les plans.

Ce qui ne surprend guère puisque la promotrice est enseignante et fille d’enseignant. «Une école n’est pas un établissement commercial. Il faut mettre le profit au second plan et privilégier la qualité de l’enseignement pour mériter la confiance des parents et de leurs enfants», nous a confié Sidibé Fanta Sian Traoré.

Bonnes vacances à toutes et à tous ! A bientôt pour la rentrée d’octobre !

Moussa Bolly

