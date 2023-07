Lors des 2èmes Jeux Africains de Plage, tenus du 23 au 30 juin 2023, à Hammamet, en Tunisie, l’équipe nationale dame de Beach-Hand s’est classé troisième, remportant la médaille de bronze, tandis que les hommes se sont classés 6ème dans leur catégorie. Accompagnées par le président de la Fédération Malienne de Handball, le Lieutenant-Colonel Cheick Mohamed Chérif Tounkara, les deux équipes ont été reçues, mercredi dernier, par le Président du Comité National Olympique et Sportif du Mali (Cnosm) Habib Sissoko. Il a tenu à féliciter les dames pour leur parcours honorable.

es Jeux Africains de Plage sont organisés par l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) sous le leadership de son président Moustaphe Berraf. L’édition 2023 vient de se tenir avec succès à Hammamet, en Tunisie, du 23 au 30 juin dernier où le Mali a participé dans différentes disciplines à savoir le basket-ball (3×3) dames et messieurs, Beach Hand en dames et messieurs et Teqball. Au finish, l’équipe dame de Beach hand a remporté la médaille de bronze tandis que celle des hommes s’est classée 6ème.

En basketball 3×3, l’équipe dame a remporté la médaille d’or tandis que les garçons se sont classés 2èmes avec la médaille d’argent.

Mercredi 12 juillet 2023, la sélection nationale féminine de beach-hand est venue présenter fièrement sa médaille de bronze au Président du Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM), Habib Sissoko, accompagné pour la circonstance de ses proches collaborateurs.

La délégation était conduite par le Président de la fédération malienne de handball, le Lieutenant-Colonel Cheick Mohamed Chérif Tounkara, qui a tenu à remercier chaleureusement le Président Habib Sissoko pour son accompagnement précieux et son soutien continu. “Nous sommes très heureux de nous retrouver au CNOSM pour présenter notre médaille au Président Habib Sissoko. C’est en février 2023 que nous avons eu une première correspondance nous notifiant qu’il aura lieu une compétition de Beach hand. Immédiatement, nous nous sommes mis à la tâche pour apprendre les techniques de la Beach hand à travers la visio-conférence via la Confédération Africaine d’Handball. Les entraîneurs et les arbitres ont tous été formé par visio-conférence. N’étant pas un pays côtier et pas de plage de qualité, nous étions obligés de nous rabattre sur notre fédération sœur qui est la Fédération malienne de football pour prendre leur terrain de Beach-soccer. C’est là-bas que nos équipes se sont entrainées jour et nuit afin de sortir la meilleure équipe possible. Les équipes se sont rendues à Tunisie, elles étaient composées de dix joueurs et dix joueuses, plus deux entraineurs et un membre du corps médical.

A leur départ, les équipes ont reçus des mains du ministre de la Jeunesse et des Sports le drapeau national, c’est-à-dire un drapeau pour chaque équipe et cela a été une source de motivation puisse que ce fût des évènements rares dans la discipline. Une fois à Tunis, les joueurs se sont montrés à la hauteur, leur comportement a été irréprochable et ils se sont donnés avec rigueur, discipline, dévouement. Finalement, ils sont venus avec la meilleure place possible, les hommes se sont hissés à la sixième place et les dames à la troisième place équivalent d’une médaille de bronze. Cette médaille est une grande première pour handball malien. Nous sommes très heureux d’avoir cette médaille au niveau de l’équipe nationale senior du Mali. Tout cela, a été possible grâce à l’accompagnement du CNOSM. Il faut rappeler que c’est le CNOSM qui nous a équipé et assuré la prise en charge aller-retour des équipes. En plus de cela, nous avons même reçu des perdiems sur place en Tunisie. Ce résultat a été possible grâce au leadership du président Habib Sissoko.” Parole du Lieutenant-Colonel Cheick Mohamed Chérif Tounkara.

“J’étais très fier lorsque nous étions en Tunisie et j’ai eu la chance d’aller rendre visite aux équipes. Sur place, j’ai été agréablement surpris de la motivation et l’engagement des équipes à pouvoir faire quelques choses. Mais sérieusement, je ne croyais pas aux équipes parce que je connais cette discipline au Mali. Lorsque j’ai rencontré les équipes, spécialement celle des dames, je leur ai dit de ne pas se décourager malgré le résultat. Au finish, elles nous ont offert une médaille et j’ai été très surpris que les dames soient sur le podium. Ce résultat nous montre que l’actuel bureau dirigé par le Lieutenant-Colonel Cheick Tounkara a envie de faire quelque chose de grand pour la discipline”, dira Habib Sissoko avec beaucoup de fierté. Avant de préciser que : “Aujourd’hui, j’ai beaucoup d’espoir que le handball va s’imposer comme le basketball. Nous avons vu l’évolution du basketball et nous avons suivi le début d’évolution de votre discipline. En tant que sportif, en tant qu’ancien athlète, en tant qu’ancien directeur technique, ce que j’ai vu en Tunisie me rassure que vous irez très loin, même-si cela peut se ralentir un moment. Ne vous découragez pas parce que le départ est déjà bon. J’ai toujours dit que pour que les athlètes progressent et montent sur le podium, il faut de la volonté et de l’engagement du président de la fédération ; et je vois cet engagement chez le Lieutenant-Colonel Cheick Tounkara. Déjà, nous avons commencé à donner des bourses à certains entraineurs de la discipline parce que j’ai eu confiance en votre engagement. Pour obliger des gens à faire de résultat, il faut leur donner des moyens.

Je profite de l’occasion pour vous demander de donner des moyens aux entraineurs avant de leur exiger des résultats. Il est important de vous dire que le CNOSM a entièrement pris en charge votre participation à cette compétition en ces moments difficiles pour le pays. Cela fait très longtemps que nous n’avons pas obtenu de subvention, nous avions arrêté presque toutes les dépenses. Cette subvention nous a permis de payer l’engagement des équipes de handball, du basketball et beaucoup d’autres disciplines qui sont engagées pour les qualifications aux Jeux Olympiques.”

Pour conclure, il dira que : “je félicite vivement les Aigles dames pour cette remarquable performance. Leur médaille de bronze représente non seulement leur réussite personnelle, mais aussi le fruit d’un travail d’équipe et du soutien inestimable de leur Président et de toute la fédération nationale de handball. Nous sommes impatients de vous soutenir dans vos prochains défis et compétitions. Cette médaille est un exemple de ce que l’on peut accomplir avec du talent, de l’effort et de la persévérance.”

Le basket 3×3 présente ses médailles à Habib Sissoko

Après la sélection nationale de Beach-Hand, ce sont les sélections nationales féminine et masculine de basket 3×3 qui sont venues présenter leurs médailles remportées lors des Jeux Africains de Plage à Hammamet, au Président du CNOSM.

“La Fédération malienne de Basketball a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers le Président du Comité National Olympique et Sportif du Mali, pour son soutien indéfectible tout au long de leur préparation et de leur parcours lors de ces Jeux. L’accompagnement du CNOSM était essentiel pour permettre aux athlètes de se surpasser et de se hisser sur le podium”, a souligné Djiya Cissé, Secrétaire Général Adjoint de la FMBB.

Prenant la parole, Habib Sissoko a réitéré ses félicitations aux athlètes, au Président de la Fédération Malienne de Basketball et à toute son équipe.

“Ces prouesses témoignent du talent, de l’engagement et du patriotisme de nos sportifs. Ils ont porté haut les couleurs de notre nation et nous ont fait rayonner sur la scène continentale. Ces victoires illustrent également l’importance de l’investissement dans le sport et le potentiel qu’il offre pour promouvoir l’excellence et l’esprit d’équipe. Les sportifs maliens sont une source d’inspiration pour la jeunesse, et ces succès renforcent la fierté que nous avons envers notre pays”, a-t-il affirmé.

El Hadj A.B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :