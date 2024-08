Après la prétendue réplique de Simone Biles à ses commentaires sur l’équipe féminine américaine de gymnastique, MyKayla Skinner a exhorté son ancienne coéquipière à mettre fin au harcèlement en ligne qu’elle subit.

Un appel à l’aide. MyKayla Skinner a sollicité son ancienne coéquipière de gymnastique, Simone Biles, pour l’encourager à mettre fin au cyberharcèlement dont elle est victime, depuis ses déclarations controversées concernant l’équipe de gymnastique féminine américaine.

«C’est une chose de ne pas être d’accord avec moi sur quelque chose que j’ai dit ou sur un point que j’essayais de faire valoir, mais c’en est une autre lorsque cela se transforme en cyberharcèlement ou même pire (…) Si Simone croit vraiment que j’ai qualifié notre équipe de paresseuse et manquant de talent et si c’est vraiment ce qu’elle ressent, j’en ai vraiment le cœur brisé», a déclaré l’athlète dans une longue vidéo sur Instagram ce mardi 6 août.

«Non seulement ce n’est pas ce que je ressens ou même ce que j’ai dit auparavant, mais parce que le dernier message de Simone et les autres qui l’ont suivi ont alimenté une nouvelle vague de commentaires, d’articles et de courriels haineux. Une haine qui inclut des menaces de mort à mon encontre, à l’encontre de ma famille et même à l’encontre de mon agent. Ma famille et mes amis ne méritent pas d’être pris entre deux feux. Ils n’ont rien fait», a-t-elle ajouté.

Une riposte cinglante de Simone Biles

La médaillée d’argent au saut de cheval en 2020 a conclu par un message adressé à son ancienne coéquipière : «Simone, je te demande directement et publiquement de mettre un terme à tout cela. S’il te plaît, demande à tes abonnés d’arrêter. Tu as été une incroyable championne de la sensibilisation à la santé mentale et beaucoup de gens ont besoin de ton aide en ce moment. Nous avons été attaqués d’une manière que, j’en suis certaine, tu n’as jamais voulue».

Le mois dernier, MyKayla Skinner avait critiqué certaines de ses anciennes coéquipières en compétition lors des Jeux olympiques de 2024, en affirmant dans une vidéo Youtube : «À part Simone, j’ai l’impression que le talent et la profondeur ne sont plus ce qu’ils étaient. Je veux dire, évidemment, que beaucoup de filles ne travaillent pas aussi dur. Les filles n’ont tout simplement pas l’éthique du travail».

En réponse, Simone Biles a apparemment fait référence à ces remarques en légende d’une publication Instagram célébrant la victoire de l’équipe américaine, en écrivant «Manque de talent, paresseux, champions olympiques», a-t-elle notamment écrit.

MyKayla Skinner est ensuite revenue sur ses propos : «Je n’avais pas l’intention d’offenser ou de manquer de respect à aucun des athlètes, ni de nuire à leur travail acharné», a-t-elle assuré, en vain visiblement.

Par: CNEWS

