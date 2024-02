Jeux Africains «Accra 2023» : Le Mali sera présent dans sept disciplines sportives

Le Mali va participer aux 13es Jeux Africains, «Accra 2023» prévus du 5 au 23 mars 2024 au Ghana. C’est l’information portée à la connaissance du conseil des ministres de mercredi dernier (21 février 2024) par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a informé le Conseil des Ministres, Abdoul Karim Ibrahim Fomba. Le Mali va participer dans 7 disciplines, notamment l’athlétisme, le basket-ball 3×3, le handball, le taekwondo, le judo, le cyclisme et la boxe. Il faut souligner que ces 13es Jeux africains, «Accra-2023», vont servir de qualification pour 12 disciplines sportives aux Jeux olympiques d’été de «Paris-2024» (France).

Les premiers Jeux africains ont été organisés en République du Congo en 1965 et la 12e édition en 2019 au Maroc. Les athlètes maliens y ont toujours participé, à travers plusieurs disciplines sportives, et se sont distingués dans certaines disciplines, notamment le judo, l’athlétisme, le football, le taekwondo, le basket-ball et la boxe. Gageons alors que les représentants maliens sauront une fois de plus se hisser à hauteur de souhait dans la capitale ghanéenne en décrochant notamment des qualifications pour les «J​.O Paris 2024» !

Alphaly

