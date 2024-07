Les Jeux olympiques Paris 2024 s’ouvrent officiellement ce vendredi 26 juillet en France. Avec 10.500 athlètes annoncés pour 329 épreuves d’une quarantaine de sports, cette 33e olympiade se poursuivra jusqu’au 11 août. Représenté par cinq disciplines sportives, le Mali est cette année également à la quête d’une première médaille historique. Cet objectif assimilable à un mirage, les athlètes maliens espèrent enfin l’atteindre cette année.

Alors que le plus grand évènement sportif démarre officiellement ce vendredi, quelques disciplines dont le football masculin et le rugby à 7 ont déjà donné leur coup d’envoi depuis le mercredi 24 juillet. Cela, pour des raisons de calendrier et de récupération des joueurs.

Présent aux Jeux olympiques d’Athènes 2004 en Grèce, le football malien signe son retour à l’évènement planétaire après 20 ans de disette avec l’équipe nationale masculine des moins de 23 ans, médaillée de bronze de la dernière Coupe d’Afrique des nations de la catégorie qui a servi de qualification à ces JO.

En France, le Mali sera en compétition dans cinq disciplines sportives, à en croire les informations données par Alassane Mariko du Comité olympique du Mali. En plus du football masculin, l’Athlétisme (Fodé Sissoko, 100 m hommes), la Boxe (Fatoumata Marine Camara, -57 kg), la natation (Alexien Kouma et Aïchata Diabaté, respectivement 100 m et 50 m nage libre) et le taekwondo (Ismaël Coulibaly, 80 kg) sont les autres disciplines auxquelles le Mali est qualifié.

Avec le concours du Comité international olympique, nous vous proposons un aperçu sur l’histoire olympique du football dans les Jeux ainsi que son format. Ce tournoi auquel le Mali est qualifié et qui a démarré en amont de l’ouverture officiel des JO. Dans nos prochaines parutions, focus sera également fait sur les autres disciplines dans lesquelles les athlètes maliens seront en compétition.

Football :

Si le football tire ses origines de la Chine ancienne, c’est bien en Angleterre que sa forme moderne a vu le jour, jusqu’à devenir aujourd’hui le sport le plus populaire au monde. Dans les rues de l’Angleterre du Moyen-Âge, de nombreux joueurs se rassemblent pour déplacer une vessie de porc d’un bout à l’autre de la ville, et ainsi marquer un but, dans des manifestations aussi violentes que populaires. Au 16e siècle, les écoles anglaises codifient les règles de ce sport, et transforment les violentes mêlées en un sport à part entière.

En bref :

Les matchs des deux tournois se disputent sur un terrain de football en gazon, à 11 contre 11, pendant deux mi-temps de 45 minutes. La compétition féminine ne diffère pas de celles organisées par la FIFA, opposant les équipes seniors des pays qualifiés. Une différence apparaît dans les règles du tournoi masculin quant à la composition des effectifs. Chaque équipe doit être entièrement composée de joueurs nés le ou après le 1er janvier 2001 (soit âgés de 23 ans au moment de Paris 2024). Cependant, trois footballeurs nés avant cette date peuvent être inclus dans chaque effectif composé de 18 joueurs.

Histoire olympique :

Le football est arrivé très tôt au programme olympique, dès les Jeux de Paris en 1900. Il ne l’a ensuite pas quitté. Le football féminin fait son entrée au programme olympique aux Jeux d’Atlanta, en 1996. Les Etats-Unis ont été sur la première marche du podium de nombreuses fois, à Atlanta en 1996, Athènes 2004, Pékin 2008 et Londres 2012. En 2016 l’Allemagne s’est imposée, alors qu’à Tokyo ce sont les canadiennes qui se sont imposées. Chez les hommes, l’Europe a dominé le palmarès olympique du football jusqu’aux Jeux de 1992 à Barcelone, où l’Espagne devenait la dernière équipe européenne à remporter le titre olympique.

Depuis Atlanta en 1996, les pays africains et d’Amérique Latine ont pris le relais en remportant chaque titre, notamment le Brésil qui s’est imposé en 2016 et 2021. Beaucoup de grands noms du football ont inscrit les Jeux olympiques à leur palmarès, comme Ferenc Puskás en 1952, Lev Yachine en 1956, Samuel Eto’o en 2000, Lionel Messi en 2008, Neymar en 2012 et 2016, Marta en 2004, 2008, 2012, 2016 et 2020, ou encore Alex Morgan en 2012, 2016 et 2020.

Alassane Cissouma

