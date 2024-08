L’entraîneur français a conseillé à championne de mettre un terme à sa carrière à 27 ans sans aller jusqu’aux JO de 2028 à Los Angeles.

La superstar américaine de la gymnastique Simone Biles était «fatiguée physiquement et surtout mentalement» lundi, après huit jours de compétition à Bercy, et sa médaille d’argent au sol n’est «que du bonus», a estimé son entraîneur français Laurent Landi qui a conseillé à sa protégée de profiter de la vie et d’arrêter la compétition à 27 ans pour penser un peu à sa vie personnelle.

«Fais un enfant, fais-toi plaisir et vis un peu. Los Angeles ? Pour quoi faire ? Cela suffit, 27 ans c’est quand même très bien. C’est elle qui choisira mais avec 41 médailles mondiales et olympiques, elle peut s’arrêter. C’est mon avis personnel. C’était un grand moment et si maintenant elle veut dire “j’arrête”, elle le peut», a glissé Landi.

Simone Biles a réussi dans la capitale française une nouvelle moisson de médailles : trois titres olympiques et une deuxième place qui viennent porter son total mondial et olympique à 41.

Je ne pensais pas que je serais de retour ici aux Jeux, Simone Biles

«Il y a 2-3 ans, je ne pensais pas que je serais de retour ici aux Jeux, alors participer à la compétition et repartir avec quatre médailles… Je ne suis pas fâchée, je suis plutôt fière de moi. C’est toujours très excitant de participer à une compétition», s’est contentée d’expliquer la native de Columbus.

