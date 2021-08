Journées d’hommage à Cheick Sala Sacko : Un match de gala pour célébrer l’ancienne gloire du football malien

Pour annoncer les couleurs des journées d’hommages à l’ancienne gloire du football malien Cheick Sala Sacko, prévues les 10 et 11 Août 2021, la commission d’organisation a organisé une conférence de presse le jeudi dernier à la Maison des Aînés.

L’objectif de la conférence, selon Djibril Sacko membre du comité d’organisation non moins troisième fils de l’homme, était d’informer l’opinion nationale et internationale quant aux activités prévues pour célébrer Cheick Sala Sacko. « A travers des séries d’activités programmées, nous voulons ainsi lui rendre hommage pour montrer au monde entier tout ce que cet homme a fait pendant sa carrière footballistique et culturelle, et pour la jeunesse également », a-t-il expliqué.

Dans la journée de ce lundi, a-t-il fait savoir, il y aura une journée de reconnaissance et de témoignage sur l’homme avec l’ensemble instrumental, les pionniers du Mali, à la Maison des Jeunes.

L’autre activité phare des journées d’hommages à Cheick Sala Sacko, c’est ce match de gala entre le Djoliba et les anciens footballeurs du Mali (L’UNAFOM) sur le terrain Hèrèmokono. « La journée du mardi coïncidera avec son anniversaire. C’est quelqu’un qui aimait fêter son anniversaire, donc à la mi-temps, nous allons lui offrir un gâteau d’anniversaire pour magnifier la journée… », a déclaré Djibril Sacko.

La conférence a été sanctionnée par de vifs témoignages, d’amis, de proches et de connaissances, qui ont tous rendu, à leur manière, un vibrant hommage à celui qui a fait les beaux jours du football malien.

B. Diarra

Commentaires via Facebook :