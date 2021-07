La promotion du sport à Ségou : Bandiougou Dante s’engage.

Le samedi 5 Juin 2021 se sont jouées les finales en football et en basketball de la 1ère édition de la coupe du président de la maison de la presse du Mali, EL Hadj Bandiougou Danté. C’est donc dire que sport et presse font bon ménage surtout que le donateur s’est fixé pour credo le développement du sport à Ségou. Dans tous les cas le vœu qui lui est très cher est que sur le plan du sport, Ségou joue le premier rôle au niveau national. Pour ce qui est de la coupe de football, seize équipes des communes de Sébougou et de Ségou ont pris part à la compétition et pendant les deux mois qu’elle a duré, Ségou a connu une forte animation. A l’issue donc des éliminatoires jouées sous forme de championnat, la finale a opposé sur le terrain de football de Sébougou, le centre de formation Kassongué de Médine à la révélation d’Angoulême. Le Centre de Formation Kassongué en battant par deux buts à zéro la révélation d’Angoulême remporte le trophée avec une enveloppe de 200000 FCFA tandis que le 2ème prix revient à la révélation qui empoche 100000 FCFA, le 3ème empoche 50000 FCFA. Les finales de basketball se sont déroulées au stade municipal sory Ibrahima konandji, un stade bien mystique pour le public sportif ségovien. En Messieurs et dames, le centre yeleen Kura a remporté les deux coupes face au centre Falé. Les deux équipes qui ont remporté la finale de la balle au panier ont reçu chacune la somme de 75.000FCFA .Les vaincues quant à elles ont reçu chacune 50.000 FCFA et le 3ème empoche 25.000FCFA.

A l’issue des différentes finales, le donateur El Hadj Bandiougou Danté s’est dit très satisfait et comblé par les différentes prestations qui augurent de jours meilleurs pour le sport ségovien. Il a remercié les ligues régionales de football et de basketball, la direction régionale de la jeunesse et des sports qui ont placé leur confiance en lui pour imprimer au sport ségovien un nouveau souffle. Dans son adresse à la jeunesse, il demande aux jeunes de cultiver l’amour, la cohésion sociale, le patriotisme, l’unité d’action. Il s’est dit toujours bien disposé toutes les fois qu’il sera sollicité .En filigrane, il ya bien de comprendre que d’autres éditions suivront. A l’occasion des différentes finales, il a été noté les présences de nombreuses personnalités sportives et des journalistes bien connus.

ABDOULAYE YERELE

Commentaires via Facebook :