Secoué par une sévère crise interne ces derniers mois, le football malien tente, tant bien que mal, de se restructurer. Cinq mois après avoir nommé le Belge Tom Saintfiet à la tête des Aigles, la Fédération est désormais à la recherche d’un Directeur Technique National (DTN), comme elle l’a annoncé… sur ses réseaux sociaux. Une démarche qui, bien qu’inhabituelle, reflète une urgence manifeste.

Un contexte de crise

Cette quête intervient alors que la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) et le ministère de la Jeunesse et des Sports ont dressé un constat alarmant lors d’un symposium national tenu en mars 2024 : l’absence d’une DTN opérationnelle serait l’une des principales causes des contre-performances des équipes nationales.

Pour rappel, le Mali ne participera pas au CHAN 2024. Une élimination vécue comme un camouflet au pays, considéré comme l’un des meilleurs viviers du continent. Du côté des A, les Aigles sont qualifiés à la CAN, mais leurs résultats déçoivent génération après génération de supporters bien conscients du talent de leurs joueurs, encore jamais récompensés par le moindre trophée…

Le rôle clé de la DTN

La Direction Technique Nationale joue un rôle central dans l’organisation et le développement du football d’un pays. Elle est chargée d’élaborer une stratégie à long terme pour améliorer les performances des équipes nationales et de veiller à sa mise en œuvre. Cela inclut des missions telles que la formation des cadres techniques, l’analyse tactique approfondie des compétitions, l’établissement d’une philosophie de jeu pour les équipes nationales sur une période de temps donnée, ou encore la coordination entre les différents niveaux du football national. En somme, la DTN est le chef d’orchestre.

Des critères bien précis

Une première annonce, diffusée en août dernier, n’a apparemment pas eu l’effet escompté. Les critères ont donc été légèrement ajustés dans l’espoir d’attirer des candidatures plus adaptées aux besoins spécifiques du football malien. Dans un appel à candidatures détaillé, l’instance souhaite que le candidat réponde à des critères précis.

En plus d’être détenteur d’une Licence A CAF, UEFA Pro ou équivalent, le futur DTN devra “avoir une grande connaissance du football malien” et “être crédible et reconnu au sein de la communauté du football du Mali ou d’ailleurs“. Une volonté d’élargir les activités du football à “tous les niveaux” (garçons et filles, hommes et femmes) est exigée, tout comme la “mise en place d’un centre de documentation et de services audiovisuels“.

Des tâches diverses et variées qui reflètent l’ampleur de la mission qui attend les candidats. Une chose est certaine : l’heureux élu n’aura pas le temps de s’ennuyer…

