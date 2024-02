La communauté nigériane de Côte d’Ivoire s’apprête à vivre la finale de la CAN 2023 entre la Côte d’Ivoire, pays hôte et le Nigeria, ce dimanche, au stade Alassane Ouattara à Abidjan.

Au carrefour Ibo situé dans le quartier Remblai (Commune de Koumassi), se trouve une forte communauté nigériane. « Ici, c’est le terminus des Nigérians. Depuis la qualification de leur pays à la finale de la CAN, c’est la grande mobilisation», explique un Burkinabé rencontré sur place. Selon elle, les Nigérians et les Nigérianes seront très nombreux, dimanche au stade Alassane Ouattara d’Olembe pour donner de la voix aux Super Eagles.

«Je supporte le Nigeria, je serai de cœur avec eux. J’espère que le Nigeria remportera la coupe», a ajouté notre interlocuteur. Moucha Olaegbe, un Nigérian établi en Côte d’Ivoire depuis 15 ans, affiche également sa confiance. «C’est le football, tout est possible, mais je suis confiant», dit-il, en présence de son aîné, Mese Baba.

«On ne peut pas prédire un match de football, ce qui est, le Nigeria joue bien, tout sûr comme la Côte d’Ivoire. Seul Dieu sait qui va remporter la coupe, c’est quelque chose qui est déjà écrit», déclare Mese Baba, commerçant de son état. Il renchérira : «J’ai confiance au Nigeria, nous sommes très contents de voir notre pays en finale, la première depuis 2013. Chacun peut dire ce qu’il veut, mais c’est Dieu qui décidea. Si le Nigeria remporte la coupe, on remerciea Dieu et si la Côte d’Ivoire l’emporte, on dira toujours Dieu merci. C’est la même famille».

Selon un autre Nigérian qui a requis l’anonymat, quand le Nigeria a éliminé la Côte d’Ivoire en 2013 (2-1, quart de finale, ndlr), il y a eu des incidents et certains Nigérians ont été agressés, alors qu’ ils célébraient la victoire des Super Eagles. «ça, c’était les quarts de finale, cette fois c’est la finale et j’invite mes compatriotes à rester discrets pendant et après le match», a révélé notre interlocuteur qui est arrivé en Côte d’Ivoire en 2005.

L’un de ses amis appuiera : « S’ils (les Ivoiriens, ndlr) perdent, ils font palabre, alors que le football n’est qu’un jeu. » Si on perd un match, on doit juste rentrer dormir». La discussion s’anime et sort cette idée : «Si nous remportons la coupe, nous ne prenons pas l’avion, nous allons prendre la route et escorter nos joueurs jusqu’au pays».

Si on peut parier que les Super Eagles ne seront pas orphelins, dimanche au stade Alassane Ouattara d’Olembe, il reste que beaucoup de supporters ont la peur au ventre et craignent d’être agressés, en cas de victoire de leur pays.

