Avec une 15ème Ligue des Champions ajoutée dans l’armoire déjà bien garnie du club madrilène, le Real Madrid a vécu une nuit historique avec une pluie de records qui s’est abattue sur la Casa Blanca.

La finale de la Ligue des Champions a eu lieu ce samedi soir sur la pelouse de Wembley. Le Real Madrid est venu à bout du Borussia Dortmund (0-2) grâce à des buts inscrits en seconde période par Dani Carvajal et Vinicius Junior. Ce succès glané dans la douleur après avoir été dominé dans le premier acte permet à la Casa Blanca d’empocher une 15ème coupe aux grandes oreilles de son histoire, soit huit de plus que son dauphin de l’AC Milan. Une maîtrise totale, une domination singulière, une souveraineté inédite… Les mots manquent pour décrire le poids du Real Madrid dans cette compétition. Et cette victoire contre le BVB ne fait que confirmer une seule chose : les Merengues sont difficilement prenables dans cette compétition. Une hégémonie sans concurrence que la Casa Blanca pourrait bien poursuivre avec l’arrivée prochaine de Kylian Mbappé…

«Nous sommes très heureux, gagner une Ligue des Champions n’est pas facile, Madrid dans cette compétition a une histoire que tout le monde connaît. Ils sont plus motivés, ils grandissent, nous avons fait une bonne compétition et nous méritons cette Coupe, la 15ème est pour nous. Heureux de voir tous les supporters et ça compte. Ils portent les joueurs vers la victoire. Personne ne doutait que nous allions gagner. C’est le point de départ pour essayer de gagner la Seizième», a déclaré le président Pérez. En effet, avec autant de victoires pour ces joueurs, ces entraîneurs et ces dirigeants, il est à se demander si le Real Madrid peut toujours savourer ses trophées avec la même excitation. Mais au-delà du chiffre symbolique de quinze, cette Ligue des Champions a un parfum particulier pour les Merengues qui ont remporté la dernière édition sous sa forme historique connue, avant l’instauration dans la grande réforme l’année prochaine. Ce sont des records inégalables qui ont été battus ou rattrapés ce samedi soir à Wembley. Des statistiques à faire tourner la tête à tous les plus grands joueurs et à tous les plus grands clubs.

Une suprématie inégalable !

C’est un secret pour personne : le Real Madrid est le plus grand club de l’histoire du football. Mais plus les saisons passent, plus les chiffres autour de la Casa Blanca ont de quoi effrayer la concurrence. Avec cette 15ème Ligue des Champions remportée dans son histoire, le Real Madrid a confirmé un peu plus sa place sur la scène européenne. Depuis 2014, les Merengues ont remporté la C1 à six reprises, soit un succès de plus que toutes les autres équipes réunies sur la même période (Barcelone, Liverpool, Bayern Munich, Chelsea et Manchester City). Avec une 15ème victoire dans la coupe aux grandes oreilles, le club madrilène a remporté autant de fois la compétition que tous les clubs anglais dans l’histoire et plus de fois que les clubs italiens (douze victoires) et les clubs allemands (huit victoires). L’édition 2023/24 restera gravée dans les mémoires pour une autre raison : les troupes de Carlo Ancelotti sont restées invaincues cette saison pour la première fois de leur histoire dans une coupe d’Europe (9 victoires, 4 nuls). C’est la deuxième équipe espagnole à remporter le trophée sans défaite après le FC Barcelone version 2005/06. La dernière finale perdue par le Real en C1 remonte à la saison 1981, il y a 43 ans, c’était face à Liverpool. Au-delà de l’aspect purement collectif et historique propre à l’institution, plusieurs membres de l’organisation madrilène peuvent se vanter d’avoir inscrit leur nom individuellement dans des pages très fermées du grand grimoire de la Ligue des Champions.

En effet, avec ce succès, Luka Modric, Toni Kroos, Nacho et Dani Carvajal ont remporté leur sixième Ligue des Champions dans leur carrière respective. Un record absolu égalisé, jusqu’à alors détenu par Paco Gento, joueur des années 50 du Real Madrid aux côtés de Alfredo Di Stéfano. A 38 ans et 266 jours, le milieu croate est aussi devenu le deuxième joueur le plus âgé à remporter une finale de Ligue des Champions derrière Paolo Maldini (38 ans et 331 jours). Buteur dans la finale, Vinícius Júnior est devenu, à 23 ans et 325 jours, le plus jeune joueur de l’histoire à marquer lors de deux finales après l’avoir fait en 2022 contre Liverpool, dépassant ainsi le record de Lionel Messi. Le président Florentino Perez, victorieux sept fois, est également devenu le dirigeant le plus titré en C1 devant Santiago Bernabeu. Concernant le chef d’orchestre de cette partition, Carlo Ancelotti, déjà l’entraîneur avec le plus de victoires et de matchs dirigés dans la compétition, a remporté une cinquième coupe aux grandes oreilles, agrandissant encore plus l’écart avec la concurrence des records chez les entraîneurs devant l’Anglais Bob Paisley, l’Espagnol Pep Guardiola et le Français Zinédine Zidane. Le football se joue à onze contre onze et à la fin, c’est le Real Madrid qui gagne.

Source: https://www.footmercato.net/

Commentaires via Facebook :