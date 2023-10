Lutte antidopage en milieu sportif : Une soixantaine d’entraineurs de football outillés par CMS

Le Centre de médecine du sport (CMS), en partenariat avec le laboratoire pharmaceutique “Almirall” d’Espagne, a organisé le jeudi 19 août, au CMS, un atelier de formation sur la lutte antidopage dans le milieu sportif à l’intention d’une soixantaine d’entraîneurs de football de la Ligue I et II.

La cérémonie d’ouverture était présidée par Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, en présence de Dr. Lalla Mint Mohamed, directrice générale par intérim du Centre de médecine du sport, Mme Kéita Mariam Coulibaly, représentent de laboratoire pharmaceutique “Almirall”, Mohamed Oumar Traoré, secrétaire général du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), ainsi que plusieurs acteurs du sport.

Le Mali a participé du 25 au 26 septembre dernier, à Lomé au Togo au séminaire régional de l’Organisation régionale d’antidopage (Orad) Afrique Zone II et III A. C’est pour faire la restitution de ce séminaire auprès des acteurs sportifs que le CMS a initié cet atelier de formation qui a commencé par les entraîneurs de football et les agents de santé et dans les jours à venir concernera les autres fédérations nationales sportives.

Dans son intervention, la directrice générale par intérim du CMS a précisé que cet atelier vise essentiellement à permettre aux encadreurs d’acquérir plus de connaissances sur la notion du dopage et de prendre conscience des méfaits liés à la prise des produits dopants sur la santé des sportifs.

“Le dopage constitue une pratique malsaine, dangereuse, reconnue comme telle par presque tous les acteurs du monde sportif. C’est un fléau qui est nuisible à la santé de nos sportifs. Nous devons donc, fédérer nos énergies et conjuguer nos efforts pour l’éradiquer urgemment avant qu’il ne mette à mal la carrière de nos sportifs. En effet, conscients de cette urgence que nous avons jugé bon de cibler, prioritairement et en premier lieu, à travers le présent atelier les agents de santé et les entraineurs de football”, a-t-elle expliqué, avant de remercier le ministre Fomba pour ses nombreux actes posés en faveur du développement du sport.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, a assuré les organisateurs que les recommandations issues de l’atelier seront prises en compte par son département. “Le dopage est un désastre nuisible à la santé de nos athlètes. Nous devons fédérer nos énergies et conjuguer nos efforts pour l’éradiquer urgemment avant qu’il ne mette à mal la carrière de nos athlètes qui sont plus concernés par ses méfaits”, a-t-il laissé entendre. Et de réitérer son engagement à accompagner de grandes initiatives pour la promotion du sport en général et la lutte contre le dopage dans le sport.

Mahamadou Traoré

