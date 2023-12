Mali : Alassane Pléa et Moussa Dembélé déclinent l’offre du sélectionneur et ne joueront pas la CAN 2023 avec les Aigles

Alassane Pléa et Moussa Dembélé ne regagneront pas le nid des Aigles du Mali pour la Coupe d’Afrique des Nations (Can) de football dont le coup d’envoi est prévu le 13 janvier à Abidjan en Côte d’Ivoire. Ce qu’a annoncé la fédération malienne de football dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Appelés en renfort, les attaquants Alassane Pléa (30 ans) et Moussa Dembélé (27 ans) ne regagneront pas le nid des Aigles. En tout cas pas pour cette Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 de football dont le coup d’envoi sera donné le 13 janvier 2024 à Abidjan en Côte d’Ivoire. C’est ce qu’a indiqué, le dimanche 17 décembre, la fédération malienne de football (Fémafoot) sur les réseaux sociaux mettant ainsi fin à des jours de rumeurs quant à une éventuelle venue des attaquants nés en France et d’origine malienne dans le nid des Aigles.

Concernant Alassane Pléa, l’annonce de l’instance dirigeante du football malien est venue confirmée une information donnée quelques heures plutôt par Ibrahim Thiam, ancien international malien, et proche du joueur. « D’une manière officielle je peux vous annoncer qu’Alassane Plea a décliné la proposition du sélectionneur national Eric Chelle à participer à la Coupe d’Afrique des Nations 2023 », informe l’ancien défenseur des Aigles du Mali sur son réseau social. Pour ce qui est du cas de Moussa Dembélé qui joue à Al-Ettifaq FC en Arabie Saoudite ni ses proches encore lui-même ne se sont officiellement exprimés sur le sujet.

Selon la Fémafoot, le choix de faire appel aux deux binationaux s’explique par les blessures des attaquants Ibrahima Koné, Adama Traoré “Malouda ” et El Bilal Touré. Une situation qui a poussé le sélectionneur Eric Sekou Chelle a réactivé une machine longtemps mise en veilleuse. « Il s’agit de celle mise en branle par bon nombre de ses prédécesseurs pour renforcer l’équipe. Cette démarche a été récemment effectuée auprès d’Alassane Pléa et Moussa Dembélé en vue de la prochaine CAN », écrit la Fémafoot.

A en croire l’instance dirigeante du sport roi au Mali, qui ne fournit cependant aucun détail, sans refuser la sollicitation du sélectionneur et l’équipe nationale, les deux joueurs ont fait savoir leur indisponibilité pour diverses raisons. « Néanmoins, ils restent toujours à l’écoute de l’équipe pour d’autres échéances après la CAN 2023 » souligne la Fémafoot. En guise de consolation, la Fémafoot annonce que Éric Sekou Chelle ne rejette pas la possibilité d’inclure dans l’équipe les deux joueurs en question dès les prochaines journées éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

L’annonce de l’arrivée de l’attaquant de Mönchengladbach dans le nid des Aigles avait suscité une réaction contrastée sur les réseaux sociaux. En tout état de cause, avec sept buts inscrits et quatre passes décisives délivrées depuis le début de saison entre la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne, Alassane Pléa, 30 ans, allait être un renfort de poids pour les Aigles. Surtout que le joueur né à Lille en France évolue dans un secteur de jeu qui n’est pas assez fourni.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

