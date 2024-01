Mali-Namibie à San-Pedro : La qualification et la tête du groupe E en jeu pour les Aigles

Pour leur dernier match de la phase des poules de la CAN «Côte d’Ivoire 2023», les Aigles du Mali sont à San-Pédro où ils affrontent cet après-midi (mercredi 24 janvier 2024 à 17 heures) la Namibie au stade Laurent Pokou (20 000 places). Premier du groupe E avec quatre points (devant l’Afrique du Sud et la Namibie qui ont 3 points), le Mali joue pour se qualifier au second tour et conforter cette première place.

Mathématiquement, aucune sélection du groupe E de la CAN «Côte d’Ivoire 2023» n’est éliminée. Si le Mali est premier avec 4 points (2-0 face à l’Afrique du Sud et 1-1 contre la Tunisie), l’Afrique du Sud a pris la seconde place devant la Namibie qu’elle a battu (4-0) dimanche dernier (21 janvier 2024) grâce à un meilleur goal-average. Même si elle n’est pas forcément maîtresse de son destin, la Tunisie peut aussi franchir le premier tour. Ce qui fait que les oppositions Mali-Namibie à San-Pédro et Tunisie-Afrique du Sud à Korhogo vont être des matches très ouverts, âprement disputés.

Si un nul qualifie Hamari Traoré et ses coéquipiers, ils doivent chercher à battre la Namibie méconnaissable contre l’Afrique du Sud dimanche dernier. Ce qui leur assurera la première place du groupe. Et cela peut avoir ses avantages au second tour. Même si les Aigles sont loin d’avoir atteint leur vitesse de croisière, ils ne manquent pas d’arguments pour franchir ce cap. Et surtout si le coach Eric Sékou Chelle parvient à dégager un schéma tactique à la hauteur du potentiel à sa disposition et qui est très envié.

Alphaly

