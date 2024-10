Marathon de Chicago : la kényane Chepngetich pulvérise le record du monde

Dimanche aux Etats-Unis, Ruth Chepngetich était au sommet de son art. La Kényane a remporté le Marthon de Chicago avec un chrono de 2:09 :56.

Mais pas seulement, elle a pulvérisé dans la foulée le record du monde établi par l’Éthiopienne Tigist Assefa en 2:11:53 lors du marathon de Berlin en 2023.

Un record réduit de deux minutes. L’athlète kényane de 30 ans est loin de bouder son plaisir. ”Je me sens très bien. Je suis fière de moi et je remercie Dieu pour la victoire et le record du monde. C’est mon rêve qui s’est réalisé. Je me suis beaucoup battue en pensant au record du monde et je l’ai réalisé. Je suis reconnaissante.’’

Le Kenya a fait coup double lors de rendez-vous de Chicago. Puisque chez les hommes, la course a été aussi remportée par John Korir en 2:02:44.

Source: https://fr.africanews.com/

