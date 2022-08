Le frère du champion du monde s’est exprimé dans une nouvelle vidéo.

FOOTBALL – La rocambolesque affaire des frères Pogba a connu une évolution mardi 30 août dans la soirée. Mathias Pogba a en effet publié sur ses réseaux sociaux une nouvelle vidéo assortie d’une chaîne de messages, dans lesquels il accuse notamment son frère Paul et ses soutiens d’avoir cherché à « traîner (s)on nom dans la boue », et dément une extorsion d’argent.

« Dans son acharnement à discréditer tous ceux qui connaissent ses petits secrets, Paul prétend que l’argent qu’il a offert à ses amis d’enfance a été extorqué. Facile à dire pour les médias, mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés, et qu’il y a des preuves d’un geste consenti ? C’est pas pareil, n’est ce pas ? », déclare ainsi Mathias Pogba, filmé face caméra sur un fond blanc (voir la vidéo ci-dessous).

« Tous les propos de Paul, de l’audition de début août – donc avant mes vidéos – à la réponse de ses avocats et les réponses de ses soutiens n’ont pour but que de traîner mon nom dans la boue », affirme encore le frère de Paul Pogba dans cette vidéo, qui se demande : « Pourquoi se dépêcher d’affirmer que ce que j’ai à dire ne concernerait que l’histoire de sorcellerie ? Parce qu’il serait difficile de parler de soi-disant chantage dans ce cas ? Donc ne vaudrait-il pas mieux se dépêcher de marteler que le grand frère serait juste un jaloux avide d’argent prêt à tout, cela pour le discréditer avant qu’il ne parle ? »

« Aucun commentaire » de la Juventus de Turin

Mardi, la direction de la Juventus de Turin n’a souhaité faire « aucun commentaire » sur la situation de son joueur Paul Pogba.

Ce dernier, sa mère et son agente, Rafaela Pimenta, ont dénoncé dimanche des « menaces » et des « tentatives d’extorsion en bande organisée » visant la star des Bleus et annoncé avoir saisi la justice « il y a un mois » en Italie et en France.

En France, une enquête préliminaire a été ouverte le 3 août dernier du chef d’extorsion en bande organisée et tentative, a confirmé le parquet de Paris à l’AFP. Les investigations ont été confiées à l’Office central de lutte contre le crime organisé (Oclo).

Selon des informations de franceinfo confirmées à l’AFP par une source proche du dossier, Paul Pogba a confié aux enquêteurs avoir été plusieurs fois été intimidé à Manchester, son ex-club, et jusqu’au centre d’entraînement de la Juventus, où il est revenu cet été.

La mère des deux joueurs, Yeo Moriba, a elle aussi été entendue comme témoin par les enquêteurs de l’Oclo, a-t-on appris mardi soir de source proche du dossier confirmant des informations de presse.

