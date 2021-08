Messi au PSG, les détails du contrat de la star

Lionel Messi va s’engager au PSG. Découvrez toutes les subtilités du contrat que va signer l’Argentin.

Messi à Paris, c’était un rêve, c’est désormais une réalité. Depuis jeudi soir et le communiqué officiel du FC Barcelone, tous les regards étaient tournés vers la Catalogne pour savoir où l’Argentin allait poursuivre sa carrière.

Dès vendredi, les premières informations concernant la venue de la Pulga à Paris filtraient. Tout comme les premiers détails de son contrat, et ce, alors même qu’il n’avait pas fait ses adieux au Barça.

« Le challenge que Leo aimait le plus »

Selon les informations de Goal, deux autres clubs dont les noms n’ont pas filtré se sont aussi positionnés pour le faire venir. « Mais le PSG a été plus fort et c’est le challenge que Leo aimait le plus », souffle un connaisseur du dossier.

Quatre jours plus tard, nous sommes en mesure de vous confirmer les chiffres évoqués. Lionel Messi devrait s’engager avec le PSG dans la foulée de sa visite médicale ce mardi, et ce pour une durée de contrat de deux ans plus une année optionnelle. Ce qui l’amènerait à évoluer dans la capitale jusqu’à ses 37 ans.

Sur la question du salaire, le sextuple Ballon d’or France Football devrait toucher entre 35 et 40 millions d’euros par an, en dehors des primes individuelles et collectives. Moins que ce qu’il avait en Catalogne ces dernières années, mais une somme semblable à celle qui lui a été proposée lors de sa prolongation avortée.

D’autres parties impliquées dans les négociations Si les négociations ont pris un peu de temps à se concrétiser, c’est aussi parce que le PSG et le joueur n’étaient pas les seules entités impliquées dans cette opération majeure. Comme expliqué lundi par Goal, Lionel est une industrie à lui tout seul. Un homme sponsorisé par de nombreuses marques, dont certaines devaient aussi se mettre d’accord avec celle sponsorisant le PSG sur les droits d’images. Si la négociation et la rédaction des contrats se sont faites assez rapidement, c’est aussi parce que le club et les différents avocats ont été sur le pont de manière continue ces derniers jours. Il n’en fallait pas moins pour faire de ce rêve une réalité. Source: https://www.goal.com/fr

