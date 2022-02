La campagne de la Can Cameroun 2021 s’est arrêtée à l’étape des 8es de finale pour le Mali après l’élimination des Aigles par la Guinée Equatoriale lors des tirs au but (6 tab à 5) après le 0-0 du temps réglementaire et les prolongations. S’exprimant sur cette fin de course pour les nôtres, le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait savoir que ce n’est qu’une pause pour un nouvel envol car le dernier tour éliminatoire de la Coupe du monde 2022 pointe déjà à l’horizon.

En effet, c’est en mars tout près que le Mali va affronter en aller-retour la Tunisie pour une qualification historique à une phase finale du mondial. « Les aigles s’arrêtent à mi-chemin mais ce n’est qu’une pause pour un nouvel envol. L’Aigle est redescendu sur terre ce soir après un envol plein de détermination et d’espoir. Mais l’Aigle ne restera pas longtemps au sol, il reprendra dès le mois de mars son envol et cette fois avec toute la force de ses majestueuses ailes pour décrocher la première qualification du Mali à une phase finale de coupe de monde. J’en ai l’intime conviction », a indiqué Mossa Ag Attaher. A entendre le premier responsable du sport malien parler, ce n’est pas de n’avoir pas essayé que la bande à Mohamed Magassouba a échoué : « Nous y avons cru jusqu’au bout. Les jeunes y ont cru et ont tout donné. L’encadrement a tout donné ! Notre Fédération a tout donné. L’Etat malgré les difficultés du moment a fait des efforts considérables ! Malheureusement le jour de la défaite il n’y a pas de victoire ! ».

Pour tous les efforts consentis par les acteurs et le peuple malien, Mossa Ag Attaher a tenu à féliciter la fédération, les jeunes et l’encadrement pour les moments de joie intense et d’espoir qu’ils nous auront procuré durant ce parcours dans la Can qui a pris fin le soir du mercredi 26 janvier. « Merci pour ces moments et merci pour les prochains. Le football peut paraître injuste. Les Aigles ont animé le match, les Aigles se sont créés des occasions franches mais les Aigles s’inclinent contre le cours du jeu. Le peuple malien peut être fier de cette équipe qui a maintenant en ligne de mire les barrages de la coupe du monde pour une qualification historique. Tout mon soutien aux joueurs et au staff, tous les observateurs s’accordent à dire que l’équipe malienne est la plus séduisante à voir jouer. Ensemble avec les Aigles », a-t-il conclu.

Alassane Cissouma

