Le président de la commission d’organisation de l’Olympiade d’échecs Budapest 2024, Dr. Gustav Font, a été reçu le mardi 30 juillet dernier, par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba pour parler de l’Olympiade, la plus grande compétition de jeu d’échecs au monde qui se tiendra du 10 au 22 septembre prochain à Budapest à Hongrie et de la Fondation Judit Polgar qui œuvre pour la promotion de jeu d’échecs à travers l’enseignement dans les écoles.

La rencontre s’est déroulée en présence d’Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Dr. Gustav Font, président de la commission d’organisation de l’Olympiade d’échecs Budapest-2024, Youssouf Maïga, président de la Fédération malienne des échecs (Femade), ainsi que plusieurs membres de son bureau.Budapest, la capitale hongroise, abritera du 10 au 22 septembre prochain l’Olympiade. Le Mali participera à cette grande compétition de jeu d’échecs avec plusieurs athlètes dans différentes catégories. C’est pour éclairer la lanterne des autorités sportives sur la compétition que le président de la commission d’organisation de l’olympiade d’échecs a effectué le déplacement à Bamako.

Selon Dr. Gustav Font, l’objet de sa visite au Mali est de venir rencontrer les autorités sportives maliennes notamment la Fédération malienne d’échecs et le ministère des Sports pour parler de cette grande compétition d’échecs au monde.

“Nous sommes venus au Mali pour plusieurs raisons. La première, c’est de parler de l’Olympiade d’échecs Budapest-2024 qui se déroulera du 10 au 22 septembre prochain ou le Mali est déjà qualifié pour la phase finale. Il est également important de dire que le Mali est un pays qui est consistant pour les Olympiades. En plus de cela, nous allons échanger sur les méthodes d’éducation que la Fondation Judit Polgar a mises en place pour les enfants. C’est une méthode d’apprentissage des enfants combinée le jeu d’échecs et l’éducation qui est l’une des meilleures manières pour développer les compétences chez enfants“, a-t-il expliqué, avant d’ajouter qu’ils feront tout pour mettre les équipes maliennes lors de la phase finale de l’Olympiade.

Youssouf Maïga, président de la Fédération malienne des échecs (Femade), s’est dit très heureux d’accueillir Dr Gustav Font au Mali. “C’est un sentiment de fierté et d’honneur pour nous d’accueillir le président de la commission d’organisation de l’Olympiade 2024. C’est la première fois qu’un président de la commission d’organisation de l’Olympiade se déplace au Mali afin de rencontrer les autorités sportives et les membres de la Fédération. A titre de rappel, l’Olympiade est la grande messe de jeu d’échecs au monde qui regroupe plus de 180 pays et chaque pays est représenté par au moins 12 joueuses et joueurs”, a-t-il précisé.

Après la visite, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne se dit heureux de recevoir le président de la commission d’organisation de l’Olympiade 2024 au Mali.“C’est un honneur pour notre pays de recevoir Dr. Gustav Font au Mali au département de la Jeunesse et des Sports. Nous sommes enchantés par le projet d’éducation de la Fondation Judit Polgar que Dr Gustav Font nous a présenté. C’est un projet d’apprentissage qui développe des compétences chez les enfants. Nous allons essayer de voir comment tester au niveau du lycée sportif Ben Oumar Sy de Kabala ensuite nous allons voir comment l’intégrer à travers le ministère de l’Education”, a-t-il laissé entendre.La visite a été clôturée par la remise du matériel de jeu d’échec dédicacé par Judit Polgar, plusieurs fois championne du monde de jeu d’échecs au ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba.

Mahamadou Traoré

