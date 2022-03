L’Association des journalistes sportifs du Mali (Ajsm) a tenu, du 19 au 20 mars dernier, à l’hôtel Piémont de Bougouni, son 7ème congrès ordinaire électif afin d’élire un nouveau bureau. À l’issue des travaux, Oumar Baba Traoré, seul candidat à sa propre succession, a été réélu par acclamation des délégués à la tête d’un nouveau bureau de 21 membres pour un mandat de 4 ans.

les travaux étaient présidés par Modibo Naman Traoré, Haut représentant de la Défense au ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne, en présence Lamine Konaté, représentant du gouverneur de la région de Bougouni ; Issa Coulibaly, représentant du maire de la Commune urbaine de Bougouni ; Samba Ben Moussa Diakité, l’invité d’honneur de l’Ajsm et président du Mouvement Jamana Kanu; Pierre Zonou, président de la Coordination régionale de l’Ajsm de Sikasso, ainsi que plusieurs délégués venant de différentes régions du pays.

C’est pour élire un nouveau bureau que l’Association des journalistes sportifs du Mali (Ajsm) a organisé ce 7ème congrès ordinaire dont l’ordre du jour portait sur l’adoption du procès-verbal du congrès précèdent ; la présentation du rapport d’activités de 2021 ; l’approbation du budget 2022 et l’élection du nouveau bureau.

À l’ouverture des travaux, le représentant du maire de la Commune urbaine de Bougouni, Issa Coulibaly, a expliqué que c’est un honneur pour les populations de Bougouni d’accueillir ce congrès de l’Association des journalistes sportifs du Mali (Ajsm). “Notre mobilisation d’aujourd’hui est un devoir. En effet, l’accès aux services sportifs est un droit pour chaque citoyen. Il contribue au bien-être économique et social des populations, au même titre que l’éducation et la santé. L’inclusion sportive est au cœur des préoccupations des pouvoirs publics dans tous les pays. Par conséquent, nous devons retenir, évaluer, moduler toutes les contributions dans une direction qui permettra d’atteindre les objectifs”, a-t-il expliqué, avant de réitérer la disponibilité du Conseil communal de Bougouni pour la réussite du congrès.

Pour sa part, le président de la Coordination régionale de l’Ajsm Sikasso a salué l’engagement sans faille des plus hautes autorités du pays pour aider la presse sportive malienne à accomplir ses missions nobles que sont l’information, la sensibilisation, la promotion du sport en général et de ses acteurs en particulier dans toutes les disciplines. “Plusieurs exemples l’attestent comme la participation de notre équipe nationale, les Aigles à la 33ème CAN au Cameroun, l’accompagnement de la presse par vos départements dans toutes les régions. Les travaux avec succès du stade du 26 Mars que vous avez réalisés, la très grande mobilisation de tout le peuple malien autour des Aigles avec l’accompagnement de l’Ajsm pour une première qualification historique à une phase finale de la coupe du monde Qatar 2022 est la preuve que, pour vous, seul le Mali compte”, a-t-il laissé entendre.

Avant la démission de l’ancien bureau, le président de l’Association des journalistes sportifs du Mali, Oumar Baba Traoré, a présenté aux délégués le rapport d’activités du mandat écoulé. Ce rapport de huit (8) pages fait le résumé de différentes activités réalisées durant le mandat dans le domaine de la rénovation du siège de l’Association, la formation des membres, la caravane de participation, la signature des nouveaux partenariats, la réalisation des émissions et la gestion de la Covid-19 et ses collatéraux.

À la suite de la démission de l’ancien bureau, une commission d’investiture a été mise en place, dirigée par Abdoulaye Yéréré de la Coordination régionale de l’Ajsm de Ségou. Comme il n’y avait qu’un seul candidat, à savoir le président sortant, la Commission d’investiture a décidé de tenir l’élection du nouveau bureau par acclamation des délégués. Heureusement, les délégués ont approuvé par acclamation la réélection d’Oumar Baba Traoré à la tête de l’Association des journalistes sportifs du Mali. Il est désormais réélu à la tête d’un bureau de 21 membres, dont huit (8) rentrants.

Après sa réélection, Oumar Baba Traoré a d’abord remercié les journalistes sportifs du Mali qui viennent de prouver leur maturité, avant de préciser qu’il transformera son programme de candidat en un programme d’activités pour les quatre années à venir. “Pendant cette mandature, je m’engage à faire une tournée nationale pour m’enquérir des conditions de travail de nos membres à l’intérieur du pays.

Sur les 343 membres de l’Association, il n’y a pas plus de 30 femmes. Un constant loin d’être reluisant. Je promets, avec mon équipe, de mener auprès des responsables d’organes un plaidoyer pour que d’ici la fin du mandat nous puissions doubler le nombre de femmes. Concernant les jeunes reporters, ils représentent plus de 60% de l’effectif des membres de l’Association. Ils feront l’objet d’une attention toute particulière. En plus du vaste programme de formation, le Mali sera parmi les plus grands bénéficiaires du programme Young Reporter de l’Association internationale de la presse sportive (Aips)”, a-t-il laissé entendre.

Mme Dicko Assa Soumaré désignée membre d’honneur à vie de l’Ajsm

À l’issue de sa réélection, Oumar Baba Traoré, président de l’Ajsm a désigné Mme Dicko Assa Soumaré membre d’honneur à vie de l’Association. Un titre qui n’avait jamais été attribué à quelqu’un depuis la création de l’Association, en 1970. Mme Dicko Assam Soumaré est la pionnière de la presse sportive malienne.

En plus d’être journaliste sportif à l’Ortm, elle est également commissaire de match de la Confédération africaine de football (CAF). Avec ce titre, elle aura désormais le rôle de veiller sur les journalistes sportifs maliens dans l’exercice de leur fonction.

Mossa AG Attaher offre deux ordinateurs portables à l’Ajsm

Au cours de la cérémonie, le colonel Modibo Nama Traoré, Haut représentant de la Défense au ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne, a remis, au nom de son ministre, deux (2) ordinateurs portables et leurs accessoires à l’Association des journalistes sportifs du Mali (Ajsm). Ce geste a été salué par le président Oumar Baba Traoré et les autres membres du Bureau exécutif national.

Mahamadou TRAORE, envoyé spécial à Bougouni

7ème congrès ordinaire de l’AJSM à Bougouni :

Le nouveau bureau reçu par le ministre des Sports et le président du Cnosm

Issu du 7e Congrès, le nouveau bureau exécutif national (BEN) présidé par Oumar Baba Traoré, a été reçu le mardi 22 mars et le mercredi 23 mars 2022 respectivement par Moussa Ag Attaher, ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’instruction civique et de la Construction citoyenne, et Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm). Au menu de l’audience, la présentation des membres du nouveau BEN qui va diriger l’AJSM pour un mandat de 4 ans (2022-2026).

Avant de présenter son bureau qui compte 21 membres dont une femme, Oumar Baba Traoré a remercié le ministre Mossa Ag Attaher pour son appui dans l’organisation du 7e congrès, le don de deux ordinateurs et tout ce qu’il a fait pour le bureau sortant. Il a assuré le ministre que le congrès s’est tenu dans une bonne ambiance. Il a sollicité l’accompagnement du ministre pour le nouveau mandat de 4 ans. Le ministre Moussa Ag Attaher a félicité Oumar Baba Traoré pour sa réélection à la tête de l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM) et les autres membres du bureau pour le choix porté sur eux. Il a réaffirmé à l’AJSM son engagement et sa disponibilité à l’accompagner. “Les efforts du département de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne étant complémentaires avec ceux de la presse sportive, j’ai a invité l’Association des journalistes sportifs du Mali à continuer à accompagner et appuyer le ministère de la Jeunesse et des Sports, dans sa mission. Le département des Sports qui ne bénéficie pas de l’accompagnement de l’AJSM est voué à l’échec. Grâce à la collaboration du ministère et de l’AJSM, le climat dans le milieu sportif a été apaisé. Ce qui nous donne la capacité et la confiance à continuer à travailler. La porte du département est grandement ouverte pour l’AJSM. Pour le premier match des barrages qualificatifs pour le Mondial 2022 qui opposera le Mali à la Tunisie ce vendredi 25 mars 2022, je sollicite l’accompagnement de l’AJSM pour la sensibilisation, la mobilisation pour la victoire des Aigles afin qu’ils se qualifient à la Coupe du monde Qatar 2022. Je félicité le BEN pour la place faite aux jeunes. Je souhaite plein succès au BEN”, a-t-il dit.

Le président Oumar Baba Traoré et son bureau ont été également reçus au Cnosm par le président et son staff. Oumar Baba Traoré a remercié le président Habib Sissoko pour ce que le Cnosm fait pour l’AJSM. Avant de présenter son bureau, il a sollicité l’accompagnement du Comité qui, à ses dires, est le 1er partenaire de l’AJSM. Il a réitéré la disponibilité du BEN à accompagner le Cnosm. Il a informé le président Habib Sissoko de la désignation de Mme Assa Soumaré comme membre d’honneur à vie de l’AJSM.

Le président Habib Sissoko s’est réjoui de la bonne tenue du 7e congrès à Bougouni. Avec cette bonne organisation du congrès, il a affirmé que les membres de l’AJSM ont donné un bon exemple à toutes les autres associations sportives. Il est revenu sur réconciliation et la réunification au sein de l’AJSM. Ce qui, selon lui, a permis la cohésion, l’entente au sein de l’Association. “La presse sportive est une clé dans le mouvement sportif. La presse sportive est le premier partenaire des Fédérations sportives et des dirigeants sportifs. Et tous les dirigeants doivent le comprendre et respecter les journalistes sportifs qui motivent les athlètes à aller très loin. Ce qui est une source de motivation. En tant que dirigeant sportif, j’ai bénéficié de l’accompagnement de la presse sportive, en bien, comme en mal. J’apprécie beaucoup les journalistes qui me critiquent. Car, ils me permettent d’aller de l’avant. Nous devons accepter de nous supporter, de nous pardonner, de nous donner la main pour aller de l’avant.

J’ai fait des sacrifices, j’ai donné le meilleur de moi-même, j’ai donné ma vie pour le développement du sport au Mali. Je remercie l’AJSM pour son amitié avec le Cnosm. Je sollicite l’accompagnement de l’AJSM pour un peu de temps”, a-t-il indiqué.

Habib Sissoko a évoqué le match du Mali contre la Tunisie comptant pour les barrages des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. A son entendement, ce match est capital. Pour cela, il a invité tous les maliens, les journalistes en tête, à être patriotes pour accompagner les Aigles à ses qualifier à ladite coupe du monde. “La qualification des Aigles donnera beaucoup de visibilité au Mali”, a-t-il estimé. Il a fait des bénédictions pour que les journalistes sportifs restent unis au sein de l’AJSM. Pour la bonne tenue du 7e congrès, Habib Sissoko a offert du méchoui au terme de l’audience. Siaka Doumbia

