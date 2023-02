Oumar Konaté, COACH : “N’ayez jamais honte ou peur de demander de l’aide”

Ce mal dominant qu’est la frustration sexuelle cause des dégâts de plus en plus importants dans les couples. Le neuropsychologue Oumar Konaté, coach et formateur, propose de démêler ce qui peut être tenté pour y remédier de ce qu’il faut éviter. Exercice dont il ne conteste pas la complexité.

Mali Tribune : Qu’est-ce que la frustration sexuelle ?

Oumar Konaté : La frustration sexuelle est un état émotionnel qu’une personne ressent lorsqu’un besoin particulier n’est pas satisfait comme elle le souhaite. Pour les relations sexuelles, le manque s’évalue aussi bien en nombre qu’en qualité des rapports.

Aujourd’hui, beaucoup de couples font face à ce phénomène qui reste encore mal compris et je peux même dire que la frustration sexuelle entre conjoints est l’une des causes majeures de divorces en Afrique.

Mali Tribune : Quelles peuvent être les causes de la frustration sexuelle ?

O. K. : Les causes de ce phénomène sont multiples. La frustration sexuelle chez certaines personnes peut malheureusement être due à un manque de communication entre les partenaires. On peut aussi évoquer les conclusions précipitées de l’acte, un sentiment de manque de contrôle, l’absence d’orgasme ou encore le complexe de celui qui se croit insuffisamment doté par la nature.

Il ne faudrait pas aussi oublier les séquelles post traumatiques liées à un viol ou aux brutalités du conjoint. Par exemple, les victimes de viols ont du mal à se lâcher pendant l’accomplissement de l’acte sexuel.

Il existe également des causes cliniques qui relèvent parfois des problèmes gynécologiques ainsi que des troubles de l’érection. La pression sociétale y joue un rôle également avec son lot de stress et d’anxiété qui peuvent contribuer à des baisses, voire à des pannes de libido.

Mali Tribune : Quels peuvent être les symptômes ?

O. K. : Les symptômes varient, mais voici quelques-uns. La personne se sent irritée, agitée, énervée. Elle rejette les avances sexuelles, se sent moins confiante en ses performances et se montre moins intéressée par le sexe. Des phénomènes comme la consommation excessive de nourriture ou d’alcool peuvent venir compliquer encore plus la situation.

Malheureusement, quand les concernés n’arrivent pas à gérer cette frustration, celle-ci peut affecter leurs relations ainsi que leur corps (comment). Elle est susceptible d’introduire l’infidélité dans un couple et pousse à une consommation accrue de la pornographie. Elle engendre la solitude chez certains et dans la plupart de ces cas, elle mène au divorce.

Mali Tribune : Existe-t-il des solutions pour y remédier ?

O. K. : Se sentir frustré sexuellement, peut parfois sembler envahissant mentalement. Mais il est possible de surmonter ce phénomène. N’ayez jamais honte ou peur de demander de l’aide à votre partenaire ou à un thérapeute (spécialiste). Discutez de vos désirs et vos besoins sexuels dans votre relation, ceci est une priorité pour la vitalité du couple. Si vous êtes le partenaire qui a un problème de fonction sexuelle, discutez-en, travaillez ensemble pour le résoudre et demandez de l’aide à un spécialiste s’il le faut.

Le bien-être mental est un bien très précieux et il faut en prendre soin pour mener une vie paisible et harmonieuse.

Commentaires via Facebook :