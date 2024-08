Ouverture de la 4ème édition de la super coupe Assimi Goita : L’équipe de la Presse victorieuse !

Dans le cadre de l’ouverture de la Super Coupe Assimi Goita 2024, la Commission d’organisation de cette compétition a organisé le vendredi 16 aout dans l’après-midi, au Stade Mamadou Konaté, un match en levée de rideau entre l’équipe de la Presse et celle des travailleurs des Ambassades des pays de l’AES. A cette occasion plusieurs représentants des faitières de la presse malienne, sur appel du président de la Maison de la Presse, Bandiougou Danté ont répondu présents. La fin du match a été sifflé sur la victoire de la formation de la presse sur le score d’un but à zéro.

Vendredi après-midi un parterre de journalistes (des différents mediums) étaient présents au Stade Mamadou Konaté, pas à la tribune de presse mais sur la pelouse. Ce, afin de disputer le match d’ouverture de la Super coupe Assimi Goïta contre l’équipe des travailleurs du Ministère des Affaires étrangères et ceux des Ambassades des pays de l’AES.

Ces hommes et femmes de média étaient tous venus répondre à l’invitation du Président de la Maison de la Presse, Bandiougou Danté. Ils sont majoritairement des journalistes sportifs, de la presse écrite, de l’audio-visuelle et de la presse en ligne. Cette présence massive de ceux-ci témoigne la solidarité et la cohésion qui existent entre les journalistes au Mali. Presque tous les présidents des faitières de la Presse étaient présents au Stade ce jour-là. La rencontre comme l’a voulue ses organisateurs s’est tenue dans une bonne ambiance sportive empreinte de fair-play et de cordialité. Elle a permis au public présent au stade Mamadou Konaté de découvrir le haut talent sportif des journalistes, qui ont choisi de gagner par le score minimum d’un but à zéro.

Après le match, le Président de la Presse, Bandiougou Danté a tenu à remercier les autorités du Mali pour le choix porté aux journalistes lors de cette levée de rideaux pour l’ouverture de la quatrième édition de la Super Coupe Assimi Goita. Pour lui, les journalistes occupent une place importance dans la vie de chaque nation et ils ne devront pas être écartés dans les évènements de la nation. Et aussi de remercier les journalistes qui sont venus représentés la presse malienne lors de cette rencontre. Et de saluer l’esprit de solidarité et d’unité dont les journalistes ont fait preuve au Mali. Pour conclure, il a félicité l’équipe des journalistes pour sa victoire contre les diplomates.

A noter qu’après ce match de gala, le coup d’envoi officiel de la compétition a été donné par le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga en présence des membres du Gouvernement et du Président de la Commission d’organisation, le Commissaire Colonel Tounkara. Le premier match a vu la victoire de l’équipe de Sikasso sur celle de la Présidence par le score de 2 buts à 0.

Adama Tounkara

Commentaires via Facebook :